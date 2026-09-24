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科技
出版：2026-Sep-24 14:40
更新：2026-Sep-24 17:00

Beats 360耳機香港上架 比AirPods Max 2更輕

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Beats 360耳機香港上架 比AirPods Max 2更輕1600 80.jpg

Beats 360耳機香港上架 比AirPods Max 2更輕

不少果迷可能剛換上最新 iPhone 18 Pro，想為其配上新耳機、又偏好能全包覆雙耳頭戴設計的話，好消息是蘋果旗下 Beats by Dye 較早前忽然推出新作 Beats 360 罩耳式耳機，並已在香港上架。

Beats 360 耳機已在 Apple Store 香港官方網店上架，其具黑、白、粉紅及晴空藍色款選擇，包裝隨附收納袋，售價為2,699港元。

採可以換軟墊設計、Beats 360 耳機除預設 Performance Knit 透氣款、尚具 UltraPlush 無縫觸感耳罩連頭樑軟墊可選（$399），滿足不同用家需要。

Beats 360 耳機除預設 Performance Knit 透氣款、尚具 UltraPlush 無縫觸感耳罩連頭樑軟墊可選（售 $399） Beats 360 耳機顏色包括黑色 Beats 360 耳機顏色包括雲白色 Beats 360 耳機顏色包括粉紅色 Beats 360 耳機顏色包括晴空藍色 Beats 360耳機耳機重 294.5g 、ANC 模式播放達 32 小時

可換耳罩 設4色選擇

聲音表現部份，Beats 360 配備雙磁鐵動圈跟高動態擴音器，加強 ANC 表現較 Beats Studio Pro 高 1.75 倍，同時支援通透模式、適應性及個人化空間音訊。

Beats 360 耳機重 294.5g 、ANC 模式播放達 32 小時，相比 AirPods Max 2（386.2g / 20 小時 ANC）更輕及更長氣，但後者具 USB-C 無損壓縮音訊。

Mobile Magazine 短評：Beats 360 於今日（9月24日）在香港開售，可視為較相宜蘋果系罩耳式耳機選擇，更輕框體及更長續航力，戶外使用將更便利。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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