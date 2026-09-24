Beats 360耳機香港上架 比AirPods Max 2更輕

不少果迷可能剛換上最新 iPhone 18 Pro，想為其配上新耳機、又偏好能全包覆雙耳頭戴設計的話，好消息是蘋果旗下 Beats by Dye 較早前忽然推出新作 Beats 360 罩耳式耳機，並已在香港上架。
Beats 360 耳機已在 Apple Store 香港官方網店上架，其具黑、白、粉紅及晴空藍色款選擇，包裝隨附收納袋，售價為2,699港元。
採可以換軟墊設計、Beats 360 耳機除預設 Performance Knit 透氣款、尚具 UltraPlush 無縫觸感耳罩連頭樑軟墊可選（$399），滿足不同用家需要。
可換耳罩 設4色選擇
聲音表現部份，Beats 360 配備雙磁鐵動圈跟高動態擴音器，加強 ANC 表現較 Beats Studio Pro 高 1.75 倍，同時支援通透模式、適應性及個人化空間音訊。
Beats 360 耳機重 294.5g 、ANC 模式播放達 32 小時，相比 AirPods Max 2（386.2g / 20 小時 ANC）更輕及更長氣，但後者具 USB-C 無損壓縮音訊。
Mobile Magazine 短評：Beats 360 於今日（9月24日）在香港開售，可視為較相宜蘋果系罩耳式耳機選擇，更輕框體及更長續航力，戶外使用將更便利。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載
One headphone. Every Kendall.— Create24 (@Create24) September 23, 2026
Beats 360
feat. Kendall Jenner. And Kendall Jenner. Also starring Kendall Jenner.
Available now.
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