Meta發布兩款智能眼鏡　超輕盈VR Glasses＋無鏡頭Ray-Ban Meta Audio

在剛結束的Meta Connect發布會中，官方正式揭曉了兩款備受矚目的重量級新品，包括主打極致輕量化與劇院級體驗的Meta VR Glasses，以及針對日常聽覺與AI互動打造的Ray-Ban Meta Audio。兩款裝置分別從視覺沉浸與聽覺體驗切入，展現出Meta將虛擬實境與人工智能無縫融入日常眼鏡造型的強大野心。
超輕巧VR眼鏡
Meta VR Glasses一改VR頭戴式顯示的笨重感，整機重量壓縮至僅約100g，輕盈程度堪比一副普通撲克牌。為了實現無頭帶、不壓臉的舒適佩戴感，它採用了聰明的「機鏡分離」兩段式設計，將計算單元、電池與儲存空間轉移至可隨身夾在口袋或包包的獨立主機（Puck）上，並透過光學線纜與眼鏡本體連接。
眼鏡採用基於micro-OLED面板的5K Infinite Display，像素密度高達每度37像素（PPD），搭配專屬超緊湊Pancake鏡片，提供清晰銳利的文字與畫面顯示；同時更是首款獲IMAX Enhanced認證的VR裝置，支援Dolby Vision視覺與Dolby Atmos環繞音效。
搭載Qualcomm專為虛擬實境打造的Snapdragon Reality Elite晶片，電池能維持長達3小時的高畫質連續播放，同時支援45W快充。除了主打Disney+ 3D影院與8K/180度現場體育賽事直播，它還能透過手勢與眼神直接操作Multi-screen虛擬工作空間，甚至支援將桌面變成虛擬鍵盤，以及實現如面對面交流的Hologram全像影像通話。裝置預計於2027年春季上市，售價為1,299.99美元，折合港幣約$10195。
純音訊款式
針對日常音訊與智慧助手需求，Meta與EssilorLuxottica合作推出首款純音訊眼鏡Ray-Ban Meta Audio。這款產品機身僅重43g，將藍牙耳機功能與全新Muse AI個人助理整合至經典的雷朋鏡框中。眼鏡提供Clubmaster與Burbank兩種復古與時尚風格，並支援光學處方鏡片，具備可調節鼻墊與鏡腳以確保全天佩戴舒適。
音訊體驗上提供比傳統耳機更清晰的通話收音，讓使用者在聆聽音樂、接聽電話及與 AI 語音互動的同時，依然能保持對周圍環境音的感知。續航力表現極為強勁，單次充電即可連續使用長達12小時，配合隨附的充電盒更可提供額外48小時的總續航時間。Ray-Ban Meta Audio定價由349美元起（折合約2737港元起），即日起開放預訂並於10月13日正式出貨。
LISA特別聯乘版
另外Meta亦宣布與BLACKPINK LISA合作，推出聯名設計版Meta Adventurer LISA Edition，鏡腳末端刻有標誌性的星型細節。附贈以LISA愛寵為靈感設計的獨家收藏掛飾，以及印有星型紋路的專屬軟質防塵充電包，粉絲要有！