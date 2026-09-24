Meta發布兩款智能眼鏡　超輕盈VR Glasses＋無鏡頭Ray-Ban Meta Audio

在剛結束的Meta Connect發布會中，官方正式揭曉了兩款備受矚目的重量級新品，包括主打極致輕量化與劇院級體驗的Meta VR Glasses，以及針對日常聽覺與AI互動打造的Ray-Ban Meta Audio。兩款裝置分別從視覺沉浸與聽覺體驗切入，展現出Meta將虛擬實境與人工智能無縫融入日常眼鏡造型的強大野心。

超輕巧VR眼鏡

Meta VR Glasses一改VR頭戴式顯示的笨重感，整機重量壓縮至僅約100g，輕盈程度堪比一副普通撲克牌。為了實現無頭帶、不壓臉的舒適佩戴感，它採用了聰明的「機鏡分離」兩段式設計，將計算單元、電池與儲存空間轉移至可隨身夾在口袋或包包的獨立主機（Puck）上，並透過光學線纜與眼鏡本體連接。

眼鏡採用基於micro-OLED面板的5K Infinite Display，像素密度高達每度37像素（PPD），搭配專屬超緊湊Pancake鏡片，提供清晰銳利的文字與畫面顯示；同時更是首款獲IMAX Enhanced認證的VR裝置，支援Dolby Vision視覺與Dolby Atmos環繞音效。