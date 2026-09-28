港大初創研發非接觸式生物醫學降溫裝置 Air Ring 49降溫達5.1°C　為戶外工作者帶來高溫安全新方案

本港今年經歷罕見酷暑，氣溫屢創新高。對長時間在戶外工作的建築工人、工程人員及維修人員而言，高溫不僅影響工作舒適度，更會增加中暑、疲勞及工傷風險。全球約有2.29億名戶外工作者長期暴露於高溫環境，每年涉及約19,000宗高溫相關死亡個案及超過2,200萬宗工業意外。在極端高溫日益頻繁的背景下，保障僱員在酷熱天氣或高溫工作環境下的職業健康與安全，已成為刻不容緩的課題。 有見及此，由香港大學科創中心孵化、由港大學生共同創立的初創企業 Haykozé，研發出專為安全帽使用者而設的非接觸式生物醫學降溫裝置 Air Ring 49（AR49）。團隊結合醫學研究、工程設計及人體工學原理，經過四年研發，成功設計出可有效降低皮膚溫度最高5.1°C的降溫裝置，為戶外工作者提供安全、輕巧、靈活且舒適的降溫方案。此裝置將於「香港大學創新節 2026」（HKU Innovation Week 2026）展出。如欲深入了解Haykozé的研發成果與技術應用，歡迎報名參與活動。

港大孵化的跨學科初創企業 Haykozé 研發出專為安全帽使用者而設的非接觸式生物醫學降溫裝置，可有效降低皮膚溫度最高5.1°C。

從高溫工作痛點出發 重新思考降溫方案 Haykozé創辦團隊來自港大建築學及工程學背景，長期接觸戶外建築及工程項目，深刻了解高溫對前線工作者帶來的挑戰。雖然市場上已有多款降溫設備，但不少產品未能配合工地實際工作環境及使用習慣，甚至影響活動能力及工作效率。 團隊認為，要真正改善高溫工作體驗，關鍵並非增加額外設備，而是將降溫功能自然融入既有工作流程。由於安全帽是建築工人每天必須佩戴的個人防護裝備，因此團隊選擇以安全帽為切入點，在不影響其安全性能的前提下加入降溫功能，讓產品成為工作裝備的一部分。

生物醫學降溫技術 精準降低頭頸關鍵熱區溫度 有別於坊間著重提升風量的風扇產品，AR49最大的特色在於以生物醫學研究為基礎，透過更有效率的散熱方式提升降溫效果。 為優化產品設計，Haykozé與港大醫學院合作進行實地測試，分析人體主要散熱區域，發現頸後、耳後及頸側等部位在體溫調節中扮演重要角色。測試及研究顯綜合醫學文獻及實地測試結果，團隊將氣流集中導向這些關鍵位置，而非直接吹向面部，既能提升散熱效率，亦可避免冷風直接刺激三叉神經、減少長時間正面吹風帶來的頭疼和不適感。

測試顯示，AR49可有效降低皮膚溫度最高5.1°C，並降低核心體溫0.67°C。

四年研發歷程 從49個版本尋找最佳平衡 從概念構思到產品面世，Haykozé歷時四年完成研發。期間團隊製作近50個原型，不斷進行測試和優化，最終在第49個版本達到理想的降溫效能、續航表現及佩戴體驗，因此將產品命名為 「Air Ring 49」。

研發過程中最大的挑戰，在於如何在降溫效能、產品重量及電池續航力之間取得最佳平衡。電池容量過大會增加使用負擔；容量不足則難以滿足長時間工作的需要。同時，產品亦必須保留安全帽原有結構及保護功能，以符合工地安全要求。經過反覆測試與改良後，團隊成功研製出重量僅155克、續航時間長達15小時的AR49，足以應付大部分戶外工作者全日工作的需求。 AR49同時配備Haykozé自主研發的 Smart-lock 系統，可快速安裝於不同類型的安全帽上，無須改裝或影響原有安全結構。工作完成後，裝置亦可拆卸並作為頸部降溫器使用，一機兼具兩種用途。團隊希望產品不只是額外配件，而是能真正融入工作流程，在不影響靈活性及活動能力的情況下持續發揮降溫作用。

獲業界採用及國際肯定 推動科研成果轉化 經過多年研發及實地驗證，AR49已逐步由概念設計走向實際應用。目前產品已獲瑞安建業、協興建築等本地承建商採購及應用，累計訂單超過400台，反映相關技術獲得業界初步認可。產品更走出香港，於新加坡及歐洲等地投入應用。 團隊表示，相較於單純追求技術創新，更重要的是讓產品真正進入實際工作場景，回應戶外工作者面對的真實需要。

除了市場應用成果外，AR49亦屢獲業界及創科界肯定，包括入選數碼港孵化計劃，於2025 – 2026年香港社會企業挑戰賽、前海粵港澳台青年創新創業大賽等比賽中獲獎，勇奪 James Dyson Award 香港區冠軍，並躋身該獎項全球20強，充分展現港大跨學科團隊結合設計、工程與醫學研究的創新實力。

結合健康監測技術 打造新一代智慧安全裝備 Haykozé表示，未來除了持續拓展建築及工程市場外，亦計劃將相關技術延伸至更多帽具及戶外應用場景，例如物流配送、戶外運動及公共服務等領域。 團隊下一階段將結合健康監測及智能感測技術，開發具備生理監測功能的新一代產品，協助用戶即時掌握身體狀況及中暑風險，及早採取預防措施，進一步提升戶外工作的安全保障。 在極端高溫逐漸成為全球共同挑戰的背景下，Haykozé將醫學研究、工程設計與創新創業成果轉化為實際應用方案，不僅為戶外工作者提供更安全舒適的工作環境，亦為智慧職業安全及健康裝備的未來發展開創新方向。