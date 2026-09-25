Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 旗艦耳機 極致音質回歸

真無線耳機市場迎來重量級新作，知名大廠Sennheiser正式發表品牌歷來最先進的真無線入耳式耳機MOMENTUM True Wireless 5，更改頭換面進行全面大升級，如需要換新耳機，這一對絕對值得期待。

內外全新設計

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5將第五代MOMENTUM頭戴式耳機的頂尖工程技術與旗艦級性能巧妙注入入耳式耳機中，產品不僅著重於音質突破，更罕見地引進可更換電池設計，打破一般真無線耳機因電池老化而被迫報廢的宿命，更加永續耐用。

耳機及充電盒換上全新造型，根據數千個耳型數據精細調校，採用無耳翼流線型機身設計，顯著提升了長時間佩戴的舒適度。機身更具備IP54防塵防水等級，搭配微穿孔聲學網罩可有效降低風噪干擾。新增的紫色外觀優雅，耳機帶金屬感設計，藥丸形的充電盒纖薄輕巧，表面加入低摩擦塗層，質感相當獨特。