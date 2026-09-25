Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5 旗艦耳機 極致音質回歸

真無線耳機市場迎來重量級新作，知名大廠Sennheiser正式發表品牌歷來最先進的真無線入耳式耳機MOMENTUM True Wireless 5，更改頭換面進行全面大升級，如需要換新耳機，這一對絕對值得期待。
內外全新設計
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5將第五代MOMENTUM頭戴式耳機的頂尖工程技術與旗艦級性能巧妙注入入耳式耳機中，產品不僅著重於音質突破，更罕見地引進可更換電池設計，打破一般真無線耳機因電池老化而被迫報廢的宿命，更加永續耐用。
耳機及充電盒換上全新造型，根據數千個耳型數據精細調校，採用無耳翼流線型機身設計，顯著提升了長時間佩戴的舒適度。機身更具備IP54防塵防水等級，搭配微穿孔聲學網罩可有效降低風噪干擾。新增的紫色外觀優雅，耳機帶金屬感設計，藥丸形的充電盒纖薄輕巧，表面加入低摩擦塗層，質感相當獨特。
高質音色
搭載品牌愛爾蘭基地研製的7毫米True Response動圈單元，並採用新一代藍牙6.0技術，支援aptX Adaptive與aptX Lossless無損音訊傳輸，高解析度音樂聽感清晰富層次感，人聲及樂器聲均呈現出細膩的音色與飽滿動態。
耳機亦升級了混合式自適應主動降噪與自然通透模式，並結合6顆咪高峰、骨傳導語音加速計與AI演算法，通話品質相當高。加上支援Dolby Atmos互動式頭部追蹤功能，讓用家無論聽歌或觀賞影片都能感受影院級沉浸式空間音場。
單次充電續航長達12小時，配合全新纖薄設計且支援Qi無線充電的充電盒，總播放時間可增加至40小時，快充8分鐘更能補足1小時使用時間。配合專屬Smart Control Plus應用程式的8頻段等化器與個人化音效設定，帶來更個人化的聆聽體驗。
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 5提供5款金屬色系包括石墨黑、珍珠銀、復古銅、牛仔藍及薰衣草紫，售價為$2,499。