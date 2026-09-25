京東MALL中秋國慶雙節狂賞低至3折　OPPO摺機4千有找、Logitech G耳機$299

中秋國慶雙節將至，香港京東MALL推出中秋國慶雙節優惠活動，即日起至10月4日，全店家電、數碼電子產品推出低至3折雙節補貼價。雙節期間，店內舉辦多項免費體驗活動如DIY中秋燈籠、DIY咖啡杯等手作體驗，於店內打卡《漫威狼人》宣傳畫面亦可獲贈精美周邊，參加打卡集章活動更送特飲及免費體驗夾公仔遊戲等。

免費領券低至3折 活動期間，京東MALL免費派發$300過節禮券，家居家電滿$2000減$200，數碼電子滿$2000減$100。多款人氣貨品推出雙節補貼價，如TCL 75” QD-MiniLED TV原價$16980，雙節補貼價$9980；東芝7.5公斤洗衣機僅$2890，Logitech G遊戲耳機低至$299，OPPO Find N3 Flip僅$3990。另有冷氣、雪櫃、電視、筆電、智能鎖等產品低至3折，消費滿指定金額更可獲贈禮品包括行李箱。