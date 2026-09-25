Rokid香港首間無人專門店即將開幕　AI智能眼鏡限時買一送一優惠

Rokid Glasses為全球最輕巧的AI及AR智能眼鏡。

智能眼鏡品牌Rokid首間專門店即將進駐香港，更是全球首家無人自助體驗店，店舖位於海港城。為慶祝新店正式登陸香港，現時在指定銷售點包括Rokid香港官網、百老滙、csl、豐澤、眼鏡88、崇光百貨、衛訊、Nobletime及Mobo+，購買售價$4688的Rokid Glasses，即免費送多一副價值$4688的Rokid Joypack AR娛樂體驗套裝，以及限量紀念禮品，優惠期由即日起至10月31日，送完即止。

最輕巧智能眼鏡

Rokid Glasses為全球最輕巧的AI及AR智能眼鏡，鏡片設有雙目Micro-LED光波導可顯示文字，搭載ChatGPT及Gemini雙AI系統，更支援廣東話語音控制，功能包括即時翻譯、視覺指引、自訂功能開發，亦有鏡頭可拍攝3K影像，重量僅49克。

而Rokid Joypack AR娛樂體驗套裝結合全球首款獲Google認證AR Android TV裝置Rokid Station 與Rokid Max AR眼鏡，為隨身娛樂系統，內建 Android TV可串流影音與經典遊戲。支援HDCP 與隨插即用功能，可無縫連接智慧型手機、Nintendo Switch、PlayStation、Xbox及PC。