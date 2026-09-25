小米中秋購物優惠高達65折　發布最新手環、千元電競顯示器

小米推出9月中秋購物優惠，折扣高達65折，即日起至10月4日有多款家電、手機平板進行優惠減價。更有官網頁面領券，購買POCO手機額外有折，購買指定手機獲送贈$50超市禮券。另外還有兩款新品上場，包括新一代人氣產品Xiaomi 手環 11，以及Xiaomi 2K電競顯示器G27Qi 2026，米粉不能錯過。

減價低至65折 小米9月中秋購物優惠產品包括家電類、手機平板、智能穿戴等，減幅未算很多，當中最抵買有Xiaomi Mini LED電競顯示器G Pro 27i，原價$2399、特價$1619。智能小家電推介米家無線吸塵器4，原價$1369、優惠價$1199；Xiaomi智能攝影機C701 Pro原價$619、優惠價$539。家電方面兩款洗衣機均有略減， 9kg優惠價$2999、10.5kg $3299；新款Xiaomi 電視A Pro 55 2026則略減$100，優惠價$3099。 手機方面，優惠購買POCO M8s 5G，可於官網換領$100購物現金券；購買POCO M8s 5G或POCO C85，即送$50超市禮券，每天限量15位。購買REDMI Note 17 Pro Max 5G即送Xiaomi摺疊購物車，Redmi Pad 2或Redmi Pad 2 9.7平板即送保護殼。

新款長續航手環 全新Xiaomi手環11一體機身20mm四邊等寬超窄邊框設計，機身厚度為9.99mm，外觀更纖薄圓潤，環帶快拆位置下移1mm，更貼合人體工學，配戴更舒適。配備1.72吋屏幕及60Hz刷新率，支援2000nits峰值亮度。採用4.53V體系石墨電池，提供233mAh電池容量，最長21天超長續航。 支援5ATM防水等級，內置多達150多種運動模式；具備全面的健康追蹤功能，實踐全新全天侯運動與健康、專業睡眠監測、全新心率視窗佈局、水下心率監測及多維度健康管理，當中包括心率、血氧、睡眠及壓力監測等，並新增睡眠洞察與指導。首次支援HyperOS4.0及兼容iOS作業系統，資料可跨品牌手機傳輸。Xiaomi手環11現已發售，提供午夜黑、冰川銀、玫瑰粉4款顏色，售價$369；珍珠白（陶瓷版）售價為$499。

小米新款Xiaomi顯示器G27Qi 2026性價比高。