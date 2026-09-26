PS5《漫威狼人》無劇透爆機心得　網民負評是否值得入手？

PS5大作《漫威狼人》由未推出已獲官方大力宣傳，正式上架後卻備受爭議，有玩家批評遊戲太過簡單、人設不夠美觀兼有DEI、玩法沉悶重複等。記者早前再深度遊玩，約在19小時左右打爆機，但是否真的劣評至一文不值呢？

畫面操作質感佳 這部以狼人羅根為主角的遊戲，由《漫威蜘蛛俠》的Insomniac Games開發，獲官方落重本宣傳，最後卻未達完美水準，難免有點期待落差。先讚遊戲電影感相當重，由過場動畫、打鬥動作等，配合極細緻流暢的畫面，都如看電影般，容易讓玩家投入其中。例如進入第3階段怒火時，畫面會變成單色，突出鮮血四濺的殘酷感，營造出來的獵殺氣氛一流。 畫面細節的處理亦值得一讚，由狼人的毛髮、臉上的皮膚紋理、衣皮革質感以及各場景等，例如牆身會出現劃痕，地面水漬的反光位等，都造得極為細緻，充滿沉浸感。各角色的性格都刻劃分明，故事線簡單明快，但劇情方面較為直白單調，未有太大轉折起伏，勝在簡單易明。

操作上，DualSense的觸感恰到好處，除了不同震動形式，偶爾有聲效傳出，增加沉浸感。不過控制打鬥的確是簡單一點，基本上只要狂按攻擊鍵，已可作連鎖殺敵。而且遊戲不時出現的即時反應QTE，例如電單車駕駛、大型攻勢等場面，竟然不按指令也不會輸，設定稍嫌簡陋，希望以後更新會有所改善。

直線動作遊戲 這款遊戲與《蜘蛛俠》截然不同，充滿血淋淋的暴力爆頭截肢的場面，絕不是走老少咸宜合家歡路線。遊戲故事亦偏向直線發展，並非開放世界可自由探索。優點是不需動腦筋思考太多，直接爽快開殺；缺點亦明顯，就是單一玩法較為重複，即使加入少量解謎及追逐元素、尋找寶物、解鎖服飾外觀、技能樹育成和夢魘小屋挑戰等，玩到中段已漸失新意。 戰鬥方面難度算適中，雖然敵人甚多，只要冷靜應對都可應付得來。Boss挑戰性稍為高一點，不過數量不算出現得頻密，只要重複打多幾次亦可成功戰勝。最爽快的第3階段怒火往往在戰鬥後段才完滿儲能，在緊急關頭就不是次次都可發揮。