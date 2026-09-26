Anker首間香港快閃店登陸銅鑼灣　張凌赫加持全新AeroClip 2空氣耳夾耳機

智能科技品牌Anker於推出首個香港體驗企劃，並聯同品牌歷史上首位代言人人氣青年演員張凌赫，由即日起至10月1日期間，於銅鑼灣Fashion Walk地下中庭打造期間限定的「凌」距離體驗館。

粉絲必到打卡位

快閃店可讓一眾粉絲「打卡」，更設有新品試聽區，可親身體驗同步發布的全新旗艦新品AeroClip 2空氣耳夾耳機。現場設有互動打卡裝置，粉絲及訪客可即場收聽張凌赫特別為香港觀眾錄製的獨家心動語音訊息，親身感受「凌」距離互動。活動期間，凡於體驗館選購全新 AeroClip 2同款耳機或指定產品，即可免費獲贈代言人張凌赫的應援限定周邊。

旗艦超輕巧新品

AeroClip 2為Anker旗下最新一代的開放式耳夾耳機，採用開放式GoldenFit C-Bridge開放式耳夾設計，以人體工學耳夾結構，主打「空氣感佩戴」。配備12mm發聲單元、Anker Thus AI通話降噪晶片，並支援藍牙6.0與LDAC高音質解碼，售價$1399。首發推出襯足iPhone 18 Pro系列的勃根地紅以及月光白色，更是首款支援Apple MFi認證的耳機，iPhone用家絕對值得一試。