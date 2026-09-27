Samsung捲入專利訴訟 Galaxy S23 Ultra 及 Watch Ultra或於美國停售

Samsung 近日惹上官非，被美國科技公司 Ioengine 指控侵犯多項連接技術專利。訴狀點名提到 Galaxy S23 Ultra 、 Galaxy Watch Ultra 等多款旗下產品。原告不僅要求合理賠償，更申請對部分 Galaxy 手機及外置固態硬碟 SSD 實施永久禁制令。一旦法院批准，相關產品或面臨在美國停售及失去功能的危機，案件發展備受市場關注。

Samsung 最近在美國陷入一場專利侵權風波。一間名為 Ioengine 的美國公司正式向德州東區聯邦地區法院提起訴訟，指控Samsung未經授權，擅自使用其持有的五項裝置連接技術專利，且未有支付任何報酬。