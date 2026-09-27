Samsung捲入專利訴訟 Galaxy S23 Ultra 及 Watch Ultra或於美國停售

Samsung 近日惹上官非，被美國科技公司 Ioengine 指控侵犯多項連接技術專利。訴狀點名提到 Galaxy S23 Ultra 、 Galaxy Watch Ultra 等多款旗下產品。原告不僅要求合理賠償，更申請對部分 Galaxy 手機及外置固態硬碟 SSD 實施永久禁制令。一旦法院批准，相關產品或面臨在美國停售及失去功能的危機，案件發展備受市場關注。
Samsung 最近在美國陷入一場專利侵權風波。一間名為 Ioengine 的美國公司正式向德州東區聯邦地區法院提起訴訟，指控Samsung未經授權，擅自使用其持有的五項裝置連接技術專利，且未有支付任何報酬。
Galaxy Buds2 Pro 及Portable SSD T7在列
據法庭文件顯示， Ioengine 在訴狀中列舉了多款產品作為侵權例子，當中包括智能手機 Galaxy S23 Ultra 、智能手錶 Galaxy Watch Ultra 、無線耳機 Galaxy Buds2 Pro 以及 Portable SSD T7 便攜式固態硬碟。不過原告亦明確指出，上述產品僅作為參考範例，並不代表整份訴狀的全部追究範圍，意味著實際受牽連的產品陣容可能更為廣泛。
針對今次侵權指控， Ioengine 要求 Samsung 為過去的違規行為支付「合理的特許權使用費」，但暫未有向外披露具體的索償金額。此外，原告針對其中一項特定專利，向法院申請對便攜式 SSD 磁碟機及 Galaxy 系列手機發出永久禁制令。倘若法院最終裁定禁令生效， Samsung 必須立即停止在美國市場的相關侵權行為，這不僅可能導致產品面臨停售，甚至有機會被迫刪減部分軟硬件功能。
如果法院最終拒絕批出禁制令， Ioengine 則要求將持續收取專利特許使用費作為替代方案。不過，目前整宗法庭訴訟仍處於相當初步的階段，法庭尚未作出任何實質裁決，雙方的法律角力仍有待後續發展。
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