DJI聯乘HUAWEI出聯名版 Osmo Pocket 4 即日起於門市發售

HUAWEI 與 DJI 正式宣布合作，攜手推出印有 HUAWEI 標誌的 HUAWEI x DJI Osmo Pocket 4 雲台相機。這款聯名新品繼承了標準版的專業影像規格，搭載進階 1 吋 CMOS 感光元件及支援高達 4K/240fps 的慢動作錄影功能，致力推動流動影像技術發展。據官方公布，新機由即日起陸續登陸各大實體零售店，讓消費者親自體驗。
規格包括配1 吋 CMOS感光元件
HUAWEI 在過去數個月多次傳出與 DJI 的合作消息，市場亦有傳聞指出這套全新影像方案未來有機會應用於 Mate 90 系列智能手機上。今次首發登場的聯名版雲台相機，在硬件配置上與今年四月發表的標準版 Osmo Pocket 4 完全相同，最主要的分別在於機身加入了 HUAWEI 的品牌標誌。該機配備 1 吋 CMOS 感光元件，具備 14 級的寬廣動態範圍，並支援 10-bit D-Log 專業色彩模式，為影片後製提供充足的調整空間。
慢動作錄影規格升級
在錄影與收音配置方面，HUAWEI x DJI Osmo Pocket 4 升級了慢動作錄影規格，支援 4K/240fps 畫面拍攝，同時提供空間音訊錄製及變焦拾音功能。機身內置特製的 OsmoAudio 系統，能夠直接連接 DJI 的麥克風發射器，輕鬆實現四聲道音訊錄製。此外，新機配備了 Smart Follow 7.0 技術，支援最遠達 4 倍距離的智能跟拍操作；配合系統內置的 Lock Subject Tracking 自動對焦功能，用家只需透過簡單的手勢操作，就能遙距啟動或停止追蹤與錄影。
除了進階的對焦與追蹤系統，這款雲台相機還加入了 Priority Subject Registration 模式，並內置多款美顏濾鏡功能，讓用家可以針對膚色的冷暖調及磨皮效果作出個人化調整。HUAWEI x DJI Osmo Pocket 4 由即日起陸續運抵各地的線下零售店，國內市場定價為 2,999 人民幣（約3,300港元），有興趣的用家現時已可親臨門市試玩及選購。
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