DJI聯乘HUAWEI出聯名版 Osmo Pocket 4 即日起於門市發售

HUAWEI 與 DJI 正式宣布合作，攜手推出印有 HUAWEI 標誌的 HUAWEI x DJI Osmo Pocket 4 雲台相機。這款聯名新品繼承了標準版的專業影像規格，搭載進階 1 吋 CMOS 感光元件及支援高達 4K/240fps 的慢動作錄影功能，致力推動流動影像技術發展。據官方公布，新機由即日起陸續登陸各大實體零售店，讓消費者親自體驗。

規格包括配1 吋 CMOS感光元件

HUAWEI 在過去數個月多次傳出與 DJI 的合作消息，市場亦有傳聞指出這套全新影像方案未來有機會應用於 Mate 90 系列智能手機上。今次首發登場的聯名版雲台相機，在硬件配置上與今年四月發表的標準版 Osmo Pocket 4 完全相同，最主要的分別在於機身加入了 HUAWEI 的品牌標誌。該機配備 1 吋 CMOS 感光元件，具備 14 級的寬廣動態範圍，並支援 10-bit D-Log 專業色彩模式，為影片後製提供充足的調整空間。