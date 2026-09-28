Samsung Galaxy Tab S12 系列效果圖曝光 Ultra採瀏海螢幕設計

早前有傳 Samsung 本月推出全新平板電腦 Galaxy Tab S12+ 及 Galaxy Tab S12 Ultra，最新消息指出，發表日期已延至 10 月 7 日。近日網絡再次流出兩款平板電腦的外觀效果圖，進一步確認了先前的設計傳聞，並透露出兩者在螢幕佈局、機身厚度以及相機配置等細節上的具體分別。

Galaxy Tab S12+ 採用 12.6 吋顯示屏

從流出的效果圖可見，Galaxy Tab S12 Ultra 將採用瀏海螢幕設計，並配備雙後置鏡頭。機身厚度方面，該型號僅厚 5.1mm，圖片亦標示其具備 IP68 防塵防水等級。至於另一款 Galaxy Tab S12+ 則未有採用瀏海螢幕，但邊框相對較粗，機背亦只設有單一後置鏡頭。其機身厚度為 5.3mm，雖然效果圖暗示機身支援防水功能，但未有明確標示 IP68 等級。兩者在螢幕尺寸上亦有所不同，Galaxy Tab S12+ 採用 12.6 吋顯示屏，而 Galaxy Tab S12 Ultra 則配備較大的 14.6 吋面板。