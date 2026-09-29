Samsung Galaxy S27 Ultra電量傳升級至5,700mAh 首度導入矽碳技術

據最新資訊，Samsung 預計推出的旗艦手機 Galaxy S27 Ultra，將會在電池規格上迎來轉變。新機有望將電池容量提升至 5,700mAh，並首度在非折疊直板旗艦中導入矽碳電池技術，打破多年來維持在 5,000mAh 的規格限制。
Samsung 旗艦手機的電池規格或將在下世代產品中迎來實質變革。最新供應鏈與監管訊息顯示，預計推出的 Galaxy S27 Ultra 有望配置 5,700mAh 大容量電池，並首度在直板旗艦系列中引入矽碳電池技術。這項改動代表該系列在多年維持相同容量後，終於在硬體規格層面上做出改變。
突破5,000mAh上限
回顧 Galaxy S Ultra 系列的發展歷程，自 2020 年面世的 Galaxy S20 Ultra 起，連續多代機型均採用 5,000mAh 電池，即便是今年發布的 Galaxy S26 Ultra 也維持這一容量。充電規格方面，該系列曾歷經多次調整，從早期的 45W 有線快充一度下調至 25W，隨後又恢復至 45W 規格；到了 Galaxy S26 Ultra 則在保留 5,000mAh 的基礎上，將有線快充提升至 60W，並支援 25W 無線充電。
隨著 Galaxy S27 Ultra 消息曝光，升級重點開始轉向電池本體。矽碳電池技術過往主要應用於對空間要求極高的折疊螢幕裝置，能有效在有限體積內提升能量密度。若 Samsung 成功將此技術應用至 Galaxy S27 Ultra，除了能將容量擴充至 5,700mAh 外，亦標誌著直板旗艦在電池材質與續航架構上的新階段發展。
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