Samsung Galaxy S27 Ultra電量傳升級至5,700mAh 首度導入矽碳技術（網上效果圖）

據最新資訊，Samsung 預計推出的旗艦手機 Galaxy S27 Ultra，將會在電池規格上迎來轉變。新機有望將電池容量提升至 5,700mAh，並首度在非折疊直板旗艦中導入矽碳電池技術，打破多年來維持在 5,000mAh 的規格限制。

Samsung 旗艦手機的電池規格或將在下世代產品中迎來實質變革。最新供應鏈與監管訊息顯示，預計推出的 Galaxy S27 Ultra 有望配置 5,700mAh 大容量電池，並首度在直板旗艦系列中引入矽碳電池技術。這項改動代表該系列在多年維持相同容量後，終於在硬體規格層面上做出改變。