消委會｜13款熱門電子書閱讀器評測　4款獲4.5最高評分！

對於喜愛閱讀的書迷來說，一部功能齊全且不傷眼的電子書閱讀器（E-reader），絕對是提升生活質素的必備神器。第599期《選擇》月刊刊登了最新電子書閱讀器測試報告，評測了本港有售的13款電子書閱讀器，售價由$1399至$2999不等，相當具參考性。

測試樣本與項目 今次測試共涵蓋4個熱門品牌，包括Amazon、Rakuten Kobo、BOOX及PocketBook、合共13款型號。當中包含5款黑白E-Ink屏幕型號，屏幕尺寸由6吋至10.2吋；以及8款彩色型號，屏幕尺寸由6.1吋至7.7吋。所有測試樣本均配備屏幕背燈，黑白顯示像素密度統一達到300ppi，彩色顯示則為150ppi，且全部支援Wi-Fi及藍牙功能。 測試項目相當嚴謹，主要分為6大核心指標，包括畫面質素（評估強光、室內及昏暗環境下的顯示清晰度與對比度）、閱讀舒適度（測試站立、坐姿及躺臥時的握持體驗）、使用方便程度包含反應速度、系統設定、揭頁與字典操作，以及TTS語音轉文字或MP3播放等特別功能、載入及購買電子書的便利性、檔案格式兼容性，以及機身防跌、防刮與防水等耐用程度。

測試結果比較 在畫面質素方面，絕大部分黑白及彩色樣本在模擬陽光（80000lux）及一般室內光線下，文字邊緣均平滑銳利。彩色E-Ink屏幕雖然在閱讀繪本、漫畫及彩色雜誌時更具優勢，但其色彩飽和度與鮮艷度比起傳統手機或平板電腦的LCD/OLED屏幕相對柔和。 在閱讀舒適度上，輕巧型的6吋至7吋機型表現普遍優異，長時間單手握持亦不容易疲勞。相反，配備10.2吋大螢幕的Amazon Kindle Scribe (2024) 雖然顯示內容豐富且支援手寫，但由於機身重量達422克，長時間手持閱讀對手腕負擔較重，因此舒適度得分稍低。

而在系統操作與兼容性方面，採用封閉式系統的Amazon Kindle與Kobo產品在專屬書店購書及閱讀體驗上非常流暢；而採用Android系統的BOOX機型如Palma 2 Pro、Go Color 7等則擁有極高自由度，可自行安裝各種第三方閱讀App及利用microSD卡擴充容量，惟不同平台的書籍無法統一管理。 4大高分王牌推介

消委會｜Amazon Kindle Paperwhite (2024)電子書閱讀器。

Amazon Kindle Paperwhite (2024) 這款在黑白陣營中獲得最高的4.5分總評，售價約$1799。配備7吋300ppi屏幕，畫面質素與閱讀舒適度均獲得4.5分的高評價。其亮點在於極佳的機身品質與耐用度，獲得了5分滿分的耐用性評價，具備IPX8級數防水，無論在浴室或泳池邊閱讀都十分安心。閱讀操作非常流暢，加入書籤與筆記等功能體驗極佳，適合追求極致純粹閱讀體驗的書迷。

消委會｜Rakuten Kobo Clara BW (2024)電子書閱讀器。

Rakuten Kobo Clara BW (2024) 同樣取得4.5分的優異總評，價錢為$1399，為性價比極高的一款純閱讀器。機身重量僅為173克，畫面質素表現奪得5分滿分，文字顯示極其清晰細緻。再加上IPX8防水機能與對主流電子書格式的良好兼容性，對於經常外出攜帶或喜愛在Kobo平台購書的讀者來說是性價比首選。

消委會｜Amazon Kindle Colorsoft (2025)電子書閱讀器。

Amazon Kindle Colorsoft (2025) Amazon首次推出的彩色閱讀器Amazon Kindle Colorsoft (2025) 在彩屏組別中獲4.5分最高總評，售價約$2590。這款7吋裝置在畫面質素、閱讀舒適度及使用方便程度均為4.5分，表現相當均衡，核心賣點在於卓越的閱讀操作流暢度（5分滿分）以及滿分的耐用與IPX8防水表現。色彩呈現自然柔和，讓讀者在閱讀插圖書或彩色封面時獲得更豐富的視覺層次。

消委會｜Rakuten Kobo Libra Colour電子書閱讀器。

Rakuten Kobo Libra Colour 同獲4.5分高分彩屏型號的Rakuten Kobo Libra Colour，售價約$2199，是功能最全面的彩色電子閱讀器之一。配備7吋彩色屏幕、實體揭頁按鍵，並支援專用手寫筆（需另購）進行手寫劃線或筆記，閱讀舒適度以及耐用工藝上均獲得5分滿分。實體按鍵配合人體工學側邊設計，讓單手握持揭頁體驗極為舒適，加上良好的電子書格式兼容度，適合喜愛閱讀彩色漫畫或需要做劃線筆記的讀者。

電子書選購指南 尺寸與重量：若經常需要通勤攜帶，建議選擇6吋至7吋、重量在200克左右的輕巧款式。若需要看PDF、繪圖或筆記，則可考慮10吋以上的大屏幕款式。 彩色vs黑白：純文字小說愛好者選擇黑白屏幕即可獲得最高對比度與高性價比；若常看漫畫、雜誌、繪本或需要彩色標記，則建議選擇彩色E-Ink款式。 系統開放性：封閉式系統（Kindle/Kobo）操作簡單、省電且書城體驗好；開放式Android系統（BOOX）則支援跨平台安裝不同的閱讀App，自由度更高。