Apple iPhone Duo掀摺機熱潮　Samsung Galaxy Z Fold 8銷量不跌反升？

Apple首款摺機iPhone Duo發表後尚未開售，雖然該裝置要到下月才正式上市，但已震撼了長期小眾的折疊手機市場，引發智能手機市場的廣泛討論，甚至意外帶動競爭對手Samsung Galaxy Z Fold 8銷量增長。

帶動摺機市場

Samsung早於2019年已推出原版Galaxy Fold，成為首批主流折疊裝置之一，惟摺機市場至今仍屬小眾。根據市場調查機構IDC的數據，去年全球摺機出貨量約為2060萬部，相對於去年全球智能手機總出貨量高達12.5億部，僅佔極小比例。然而，iPhone Duo的發布有潛力打破此局面，相關影響已開始浮現。

據報在iPhone Duo發表後，購買Samsung Galaxy Z Fold 8的消費者數量出現增長。這反映出用戶開始關注摺機，或是希望在iPhone Duo正式開售前先體驗折疊形態。相比起目前僅有一款iPhone Duo的Apple，Samsung已擁有兩款不同形態的摺機包括Z Fold 8 Ultra，市場競爭未來亦可能促使Apple推出較不同iPhone Duo機型。