Apple iPhone Duo掀摺機熱潮　Samsung Galaxy Z Fold 8銷量不跌反升？

Apple首款摺機iPhone Duo發表後尚未開售，雖然該裝置要到下月才正式上市，但已震撼了長期小眾的折疊手機市場，引發智能手機市場的廣泛討論，甚至意外帶動競爭對手Samsung Galaxy Z Fold 8銷量增長。
帶動摺機市場
Samsung早於2019年已推出原版Galaxy Fold，成為首批主流折疊裝置之一，惟摺機市場至今仍屬小眾。根據市場調查機構IDC的數據，去年全球摺機出貨量約為2060萬部，相對於去年全球智能手機總出貨量高達12.5億部，僅佔極小比例。然而，iPhone Duo的發布有潛力打破此局面，相關影響已開始浮現。
據報在iPhone Duo發表後，購買Samsung Galaxy Z Fold 8的消費者數量出現增長。這反映出用戶開始關注摺機，或是希望在iPhone Duo正式開售前先體驗折疊形態。相比起目前僅有一款iPhone Duo的Apple，Samsung已擁有兩款不同形態的摺機包括Z Fold 8 Ultra，市場競爭未來亦可能促使Apple推出較不同iPhone Duo機型。
軟硬件設計改進
在硬體方面，雖然Apple未能完全解決屏幕摺痕問題，但透過採用霧面納米紋理層，令iPhone Duo的摺痕明顯減淡，預計其他摺機製造商很快便會跟進採用類似技術。軟件方面，Apple為iPhone Duo設計了專屬的使用者介面，支援裝置在摺疊、展開及半開等多種模式下運作，避免了部分現有摺機僅將介面拉伸或縮小的未完成感。
同時，已有開發者嘗試將iPhone Duo的開合動畫移植至Android系統，該設計預計不久後將成為行業標準。儘管Apple並非首家推出摺機的廠商，但其參戰預計仍將塑造整個摺機市場的未來發展。
資料來源：Engadget