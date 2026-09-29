香港秋電展及electronicAsia電子展10月舉行　預覽焦點人形機械人、口袋級AI外骨骼

科技界年度重頭戲即將登場。由香港貿發局主辦的第46屆香港秋季電子產品展（秋電展）及第29屆國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），將於10月13至16日於香港會議展覽中心同步舉辦。兩展預計吸引來自15個國家及地區、超過3200家展商參展，集中展示前沿AI與機械人技術、未來產業及電子供應鏈解決方案，展現環球產業升級與數碼轉型新趨勢。

過百款機械人亮相

今年秋電展的一大亮點是新增「未來產業館」，該展館聚焦未來計算、未來製造、未來海洋及量子科技、未來微電子科技，以及未來健康與生活5大領域，匯聚超過100家展商包括Lenovo、AV Concept和GP能源科技等行業龍頭。現場除舉辦專題論壇與初創路演外，特設「未來產業科創先鋒榜」、「出海全球通」專區，提供商業落戶、融資及合規等諮詢服務，協助企業透過香港平台拓展國際及東盟市場。

在消費電子與前沿技術應用方面，秋電展圍繞人工智能及機械人技術、智慧生活與新世代娛樂三大主軸。重頭戲RoboPark展區將集中亮相超過120款機械人，涵蓋商業服務、工業物流及健康復康等場景，當中包括2026年上半年全球人形機械人出貨量首位的智元機械人、榮耀機械人等，現場更設有機械狗展示區、機械人足球示範及舞蹈表演等互動體驗。記招上有優必選全尺寸機械人示範與真人共舞，華爾茲舞步順暢不窒，可見關節靈活順滑。