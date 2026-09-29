ASUS ROG G1000夢幻電競機皇全港限量18部！　首創機身立體全息投影

ASUS ROG G1000旗艦級電競機皇全港超限量發售，售價為$66998。

ASUS ROG踏入20周年，推出了一系列黃金電競電腦及周邊產品，另外亦有一款旗艦級夢幻電競機皇ROG G1000正式登陸香港，有全球首創機箱外觀、強勁電競效能及散熱設計，信仰天價不菲，官方透露已有玩家預訂入手，即睇這部神級電腦亮點！

自訂立體投影 超巨型機身外觀搭載全球首創載入AniMe Holo 3D全息投影技術，透過機箱前置及側邊共3把全息風扇，將立體動畫懸浮投射於機身之上，自訂個人風格。玩家只需經由Armoury Crate軟件上載 MP4、GIF或圖片檔，即可隨心切換動漫角色或遊戲IP，配合同樣可自訂的Aura Sync燈效同步，沉浸式電競視覺相當前衛極致！ 效能規格方面，ROG G1000採用AMD Ryzen 9 9950X3D2旗艦級處理器，具備16核心32執行緒，時脈最高達5.6GHz，升級雙3D V-Cache技術，輕鬆實現高影格率、低延遲遊戲體驗，並大幅縮短3D渲染與8K影片剪輯時間。

為了在極限負載下發揮全速效能，ROG G1000採用獨家ROG Thermal Atrium散熱設計，將內部劃分為3個獨立散熱區域，並結合420mm一體式水冷系統，實現高達1000W TDP的極致散熱效能，確保系統在超頻與高強度AI運算時依然穩定冷靜，基本上就算不需額外開啟風扇都可維持常溫。