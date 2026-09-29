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科技
出版：2026-Sep-29 20:00
更新：2026-Sep-29 20:00

ASUS ROG G1000夢幻電競機皇全港限量18部！　首創機身立體全息投影

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ASUS ROG G1000旗艦級電競機皇全港超限量發售，售價為$66998。

ASUS ROG G1000旗艦級電競機皇全港超限量發售，售價為$66998。

ASUS ROG踏入20周年，推出了一系列黃金電競電腦及周邊產品，另外亦有一款旗艦級夢幻電競機皇ROG G1000正式登陸香港，有全球首創機箱外觀、強勁電競效能及散熱設計，信仰天價不菲，官方透露已有玩家預訂入手，即睇這部神級電腦亮點！

ASUS ROG G1000機面及機側可自訂3D全息投影。 ASUS ROG G1000機上燈效亦可自訂。 ASUS ROG G1000可以打開主機箱。 ASUS ROG G1000分3部分獨立散熱。 ASUS ROG G1000每個部分都有ROG設計。 ASUS ROG G1000散熱效能極佳。 ASUS ROG G1000操作按鍵設在機頂。

自訂立體投影

超巨型機身外觀搭載全球首創載入AniMe Holo 3D全息投影技術，透過機箱前置及側邊共3把全息風扇，將立體動畫懸浮投射於機身之上，自訂個人風格。玩家只需經由Armoury Crate軟件上載 MP4、GIF或圖片檔，即可隨心切換動漫角色或遊戲IP，配合同樣可自訂的Aura Sync燈效同步，沉浸式電競視覺相當前衛極致！

效能規格方面，ROG G1000採用AMD Ryzen 9 9950X3D2旗艦級處理器，具備16核心32執行緒，時脈最高達5.6GHz，升級雙3D V-Cache技術，輕鬆實現高影格率、低延遲遊戲體驗，並大幅縮短3D渲染與8K影片剪輯時間。

為了在極限負載下發揮全速效能，ROG G1000採用獨家ROG Thermal Atrium散熱設計，將內部劃分為3個獨立散熱區域，並結合420mm一體式水冷系統，實現高達1000W TDP的極致散熱效能，確保系統在超頻與高強度AI運算時依然穩定冷靜，基本上就算不需額外開啟風扇都可維持常溫。

ASUS ROG G1000搭載超高性能主機板及顯示卡。 ASUS ROG G1000進行《黑悟空》測試。 ASUS ROG G1000《黑悟空》測試版性能強大。 ASUS ROG G1000試行最高畫質要求。 ASUS ROG G1000行光追都仍然暢順細緻。 ASUS ROG G1000《EVOLVE》測試。 ASUS ROG G1000設有多個連接埠。 ASUS ROG G1000入手即送獨立編號的「ROG極致信仰金幣」。

RTX 5080顯卡未算頂配

搭載ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7獨立顯示卡，配合4風扇獨立氣流設計，強勢駕馭4K光線追蹤大作。預設配備64GB DDR5記憶體（2x32GB，最高支援擴充至 128GB）及2TB PCIe 4.0 NVMe SSD（1TB+1TB），提供充足的儲存與多工運算空間。實試《黑悟空》測試幀率維持暢順，《Resident Evil 4》設定畫質最高要求，同樣不窒兼有超細緻畫面。

機身亦配備1000W 80+ Gold金牌電源，峰值達2000W，並提供包括USB 4 Gen 3x2 Type-C 40 Gbps在內的I/O擴充埠。ROG G1000港澳區首發全港僅限量18部，建議售價為$66998，購機隨附具備獨立編號的「ROG極致信仰金幣」，有信仰的機迷有興趣及銀彈的話，值得考慮。

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