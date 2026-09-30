HONOR Magic9系列旗艦手機內地發布！　搭載雙2億ARRI專業級影像系統

HONOR於十周年之際迎來品牌升級，正式發布全新旗艦HONOR Magic9系列，包括HONOR Magic9 Pro Max、HONOR Magic9及HONOR Magic9超能版3款機型，並首度攜手百年電影攝影品牌ARRI，將專業電影美學與創作流程帶入手機，打造「掌上電影攝影機」。全系搭載基於阿里巴巴397B智能體大模型的MagicOS 11系統，具備專屬AI按鍵與跨系統「碰碰傳」傳輸功能。

ARRI專業級拍片

全系列最頂配專業創作旗艦有HONOR Magic9 Pro Max，機身採用一體化全金屬設計，提供苔青、影黑及銀鹽3色，鏡頭模組更大改成一大兩小設計。核心首批搭載2nm製程的Snapdragon 8 Gen 6旗艦晶片，並配備峰值亮度高達10000nits的至臻黑鑽屏，同時支援Dolby Vision及HDR Vivid；以及8800mAh新一代青海湖刀片電池，支援100W有線、80W無線及50W車載快充）。

影像方面更配備2億像素ARRI雲台主攝、具備CIPA 8.0級防震與2億像素ARRI超夜景長焦組成的ARRI雙2億影像系統，結合自研H1影像晶片，支援ARRI LogC3曲線及87款ARRI Look色彩檔。機身全球首發指向性槍式微型收音咪，搭配雙1216大音腔揚聲器，更可搭配G200/G500長焦增距鏡與SmallRig專業兔籠套件，全方位升級流動影音創作，售價6499人民幣起。