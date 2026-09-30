BMW M2 Racing落場版首度現身香港　入門級賽車都可訂購交付！

賽車發燒友或收藏家想擁有一部Dream Car不是夢！寶馬香港其實有隱藏服務，可以一站式從德國總部訂購心儀賽車，實現本地車迷的賽車夢。早前就有一部BMW M2 Racing成功到港，更是真實落場的賽道版本，首度來港讓傳媒有機會一睹真身。

入門級賽車

BMW M Motorsport專為客戶賽車打造的入門級車款，以M235i Racing、M240i Racing與M2 CS Racing等為基礎，以容易駕馭、耐用可靠及低營運成本作為開發核心，旨在降低職業跑車賽事的門檻，讓有志投身賽車運動的車手及車隊提供更實惠的成本參與專業競爭選擇。

BMW M2 Racing以現行G87世代的M2底盤為基礎開發，搭載2.0升B48直列四缸M TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，擁有313匹馬力與420Nm的最高扭力輸出，最高時速可突破270km/h。傳動系統則採用經過BMW M Motorsport特調軟件改良的ZF 7速序列式自排波箱，同時搭載具獨立冷卻系統的機械式限滑差速器。底盤方面則標配賽車專用KW避震系統、可調式防傾桿，以及BMW M高性能複合煞車系統。