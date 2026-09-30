BMW M2 Racing落場版首度現身香港　入門級賽車都可訂購交付！

賽車發燒友或收藏家想擁有一部Dream Car不是夢！寶馬香港其實有隱藏服務，可以一站式從德國總部訂購心儀賽車，實現本地車迷的賽車夢。早前就有一部BMW M2 Racing成功到港，更是真實落場的賽道版本，首度來港讓傳媒有機會一睹真身。
入門級賽車
BMW M Motorsport專為客戶賽車打造的入門級車款，以M235i Racing、M240i Racing與M2 CS Racing等為基礎，以容易駕馭、耐用可靠及低營運成本作為開發核心，旨在降低職業跑車賽事的門檻，讓有志投身賽車運動的車手及車隊提供更實惠的成本參與專業競爭選擇。
BMW M2 Racing以現行G87世代的M2底盤為基礎開發，搭載2.0升B48直列四缸M TwinPower Turbo渦輪增壓引擎，擁有313匹馬力與420Nm的最高扭力輸出，最高時速可突破270km/h。傳動系統則採用經過BMW M Motorsport特調軟件改良的ZF 7速序列式自排波箱，同時搭載具獨立冷卻系統的機械式限滑差速器。底盤方面則標配賽車專用KW避震系統、可調式防傾桿，以及BMW M高性能複合煞車系統。
僅供落場或收藏
為了應對賽道操駕，車體結構特別加入了防滾架、碳纖維車頂、快拆鎖及滅火系統等設計。這款車的未稅基礎售價為98000歐元，香港售價為115萬起，僅供賽道或收藏用途，不可於香港公共道路登記或領牌駕駛。現已接受香港客戶訂購，實際交付時間視乎BMW M Motorsport的全球生產安排而定，寶馬香港團隊將全程協助與德國總部溝通及跟進訂購流程，並提供最新配額及交付資訊。