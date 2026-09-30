BTS V加持！Nothing Headphone (1) Pro旗艦頭戴式耳機　三單元錄音室級音質

倫敦科技品牌Nothing宣布邀請BTS成員V（金泰亨）出任全新全球品牌大使，並重磅推出旗下最高階的旗艦頭戴式耳機Nothing Headphone (1) Pro。Headphone (1) Pro作為Nothing Pro系列的首款產品，給音訊發燒友在日常生活中亦能輕鬆掌握錄音室級數的音質體驗。

超強音質配新功能

V作為音樂與當代文化的潮流指標，特別於首爾拍攝全新宣傳影片，親身演繹這款融合前衛設計與專業聲學技術的極致新作。今代在聲學規格方面，Headphone (1) Pro打破傳統單單元耳機的限制，採用獨特的三單元驅動架構，結合40毫米低音動圈、精密動圈及全新的高音XMEMS驅動單元，實現20Hz-40kHz的超寬頻率響應，精準呈現澎湃低音、豐富人聲與細膩高音。

耳機由英國著名錄音室Metropolis Studios深度聯合調校，機身配備專屬Flat EQ實體按鈕以一鍵切換中性原音，並提供可還原旗艦混音室聲學特性的「Studio B」動態空間音訊模式。同時支援頭部追蹤功能，以及透過USB-C傳輸高達24-bit / 192kHz的Hi-Res無損高保真音訊。