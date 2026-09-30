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科技
出版：2026-Sep-30 15:15
更新：2026-Sep-30 15:15

Samsung Galaxy S27 Ultra改規格　放棄雙遠攝鏡頭

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告別雙遠攝組合？Samsung Galaxy S27 Ultra 鏡頭排列與電量規格釋出!

告別雙遠攝組合？Samsung Galaxy S27 Ultra 鏡頭排列與電量規格釋出!

近期關於Samsung Galaxy S27 Ultra的機背鏡頭設計出現了多種不同說法，網上對於其鏡頭與LED flash的排列位置各執一詞。不過更值得關注的是，新機或將放棄以往的雙遠攝鏡頭組合，改為只配備單一遠攝鏡頭。此外，最新認證資料顯示該機將內置5,700 mAh電池並支援60W有線快充。

早前的傳聞指出， Samsung Galaxy S27 Ultra將採用全新的相機模組設計，機背會配備一個類似 iPhone 橫向延伸的平台，而鏡頭群主要集中在左側。然而，最新的消息卻給出了不同版本，指遠攝鏡頭將被放置在右側，下方依次為收音咪高風、未命名的感測器以及圓形的LED flash。這名消息人士同時指出，知名爆料人Ice Universe早前展示的效果圖中似乎遺漏了咪高風開孔。針對這項說法，Ice Universe隨即作出反駁，堅稱遠攝鏡頭實際上位於該排列的最底部，而LED flash則在其上方。

Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 鏡頭排列重新設計（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞繼承在 Galaxy S26 Ultra 上提供的防窺螢幕顯示功能（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞大小與前代產品幾乎完全相同（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞在主相機模組排列上將會迎來重新設計（網上效果圖） Samsung Galaxy S27機身尺寸為 149.75 x 71.88 x 7.25 mm Samsung Galaxy S27電池容量由上一代的 4,300 mAh 大幅提升至 4,900 mAh Samsung Galaxy S27在拍攝與續航力方面，將迎來相當實用的硬件升級 Samsung Galaxy S27 的 CAD 效果圖正式曝光 Samsung Galaxy S27系列手機 S27 Pro 及 Ultra換新設計

硬件規格陸續公布

雖然目前各方對於Galaxy S27 Ultra的確切鏡頭布局仍有分歧，但相較於遠攝鏡頭的具體擺放位置，外界更關注其實際拍攝配置。多方消息指出，新機將不再保留過往Ultra系列的雙遠攝鏡頭組合，而是改用單一遠攝鏡頭配置。這意味新機在相機模組的硬件架構上會迎來明顯的改變。

相機部份以外，新機的硬件規格也陸續浮出水面。根據近期的認證資料顯示，Galaxy S27 Ultra將配備容量達5,700 mAh的電池，並支援60W有線快速充電技術。在記憶體與儲存空間方面，最新傳聞指新機將提供與上一代相同的配置選項，包括12GB RAM配256GB容量、12GB RAM配512GB容量，以及頂配的16GB RAM配1TB容量版本供消費者選擇。(來源:X)

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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