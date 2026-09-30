Samsung Galaxy S27 Ultra改規格　放棄雙遠攝鏡頭

近期關於Samsung Galaxy S27 Ultra的機背鏡頭設計出現了多種不同說法，網上對於其鏡頭與LED flash的排列位置各執一詞。不過更值得關注的是，新機或將放棄以往的雙遠攝鏡頭組合，改為只配備單一遠攝鏡頭。此外，最新認證資料顯示該機將內置5,700 mAh電池並支援60W有線快充。
早前的傳聞指出， Samsung Galaxy S27 Ultra將採用全新的相機模組設計，機背會配備一個類似 iPhone 橫向延伸的平台，而鏡頭群主要集中在左側。然而，最新的消息卻給出了不同版本，指遠攝鏡頭將被放置在右側，下方依次為收音咪高風、未命名的感測器以及圓形的LED flash。這名消息人士同時指出，知名爆料人Ice Universe早前展示的效果圖中似乎遺漏了咪高風開孔。針對這項說法，Ice Universe隨即作出反駁，堅稱遠攝鏡頭實際上位於該排列的最底部，而LED flash則在其上方。
硬件規格陸續公布
雖然目前各方對於Galaxy S27 Ultra的確切鏡頭布局仍有分歧，但相較於遠攝鏡頭的具體擺放位置，外界更關注其實際拍攝配置。多方消息指出，新機將不再保留過往Ultra系列的雙遠攝鏡頭組合，而是改用單一遠攝鏡頭配置。這意味新機在相機模組的硬件架構上會迎來明顯的改變。
相機部份以外，新機的硬件規格也陸續浮出水面。根據近期的認證資料顯示，Galaxy S27 Ultra將配備容量達5,700 mAh的電池，並支援60W有線快速充電技術。在記憶體與儲存空間方面，最新傳聞指新機將提供與上一代相同的配置選項，包括12GB RAM配256GB容量、12GB RAM配512GB容量，以及頂配的16GB RAM配1TB容量版本供消費者選擇。(來源:X)
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