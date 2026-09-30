Samsung Galaxy S27 Ultra改規格　放棄雙遠攝鏡頭

近期關於Samsung Galaxy S27 Ultra的機背鏡頭設計出現了多種不同說法，網上對於其鏡頭與LED flash的排列位置各執一詞。不過更值得關注的是，新機或將放棄以往的雙遠攝鏡頭組合，改為只配備單一遠攝鏡頭。此外，最新認證資料顯示該機將內置5,700 mAh電池並支援60W有線快充。

早前的傳聞指出， Samsung Galaxy S27 Ultra將採用全新的相機模組設計，機背會配備一個類似 iPhone 橫向延伸的平台，而鏡頭群主要集中在左側。然而，最新的消息卻給出了不同版本，指遠攝鏡頭將被放置在右側，下方依次為收音咪高風、未命名的感測器以及圓形的LED flash。這名消息人士同時指出，知名爆料人Ice Universe早前展示的效果圖中似乎遺漏了咪高風開孔。針對這項說法，Ice Universe隨即作出反駁，堅稱遠攝鏡頭實際上位於該排列的最底部，而LED flash則在其上方。