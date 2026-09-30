豐澤抵得祭低至1折優惠　免費挑機床哥、玩《拳皇》贏iPhone 18 Pro！（內附減價詳情）

豐澤抵得祭又回歸，即日起至10月27日期間，豐澤抵得祭帶來大量購物優惠及互動遊戲，包括逾800件產品低至1折、16大超級品牌每周推出限定折扣、四大主題快閃戰區精選產品低至17折、送總值超過$1,100電子優惠券；易賞錢會員更可到指定門店挑戰經典街機遊戲《The King of Fighters ’98》，免費競逐iPhone 18 Pro！

豐澤抵得祭舉行打機贏得iPhone 18 Pro挑戰，更有機會與床哥@JFFT一對一決戰。

街機王者贏iPhone 18 Pro 即日起至10月27日期間，易賞錢會員只要追蹤豐澤Threads帳號，即可於時代廣場、新城市廣場及惠豐中心分店各挑戰《The King of Fighters ’98》街機遊戲1次，每店最高分參加者即可贏得iPhone 18 Pro 1部，名額共有3部iPhone 18 Pro（冰川色256GB），機迷絕對要挑戰！ 床哥@JFFT更會於10月10日親臨豐澤時代廣場分店即場對戰一番，憑當日單一發票消費滿$100，即有機會與床哥對戰及賽後合照，JFFT手足密切留意豐澤Threads公布的活動詳情。

800+產品低至1折 門市網店同步激賞，抵得祭帶來30件「創抵價」產品，以及超過800款產品低至1折，涵蓋大型及小型家電、手機及配件、電腦、視聽娛樂、健康美容、旅行用品、寵物用品、母嬰及兒童學習、長者護理等多個類別。精選「創抵價」產品包括有55吋Samsung Neo QLED 4K智能電視，74折優惠價$7980；Dyson V8 Slim Fluffy吸塵機71折$2590。

品牌優惠低至42折 活動期間，豐澤推出16大超級品牌優惠，每逢星期三解鎖全新優惠，精選人氣品牌產品低至42折，由電子產品到廚具家電等知名品牌，仲有指定品牌加碼派券，門市及網店均有優惠。

主題快閃戰區低至17折 4大主題快閃戰區只限網店，產品涵蓋大電IT、潮玩科技、廚房家電及美容影音，集合250件產品以優惠價低至17折推出。每日更輪流推出指定1款精選必搶貨品，並以限量10件快搶。

逾千電子優惠券 豐澤網店更會每周送上主題電子優惠券，涵蓋大型電器、電腦產品、智能潮玩、小家電、美容健康及影音娛樂等熱門類別，4星期合共送出總值逾$1100電子優惠券，每張優惠券限量100張。