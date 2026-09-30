Motorola預告12月中發布全新大摺機　Razr Flex規格曝光

Motorola近日預告將推出全新大摺疊手機，而最新消息指出，這款內部代號為Parker的新機可能命名為Razr Flex。爆料顯示，該機將配備6.92吋165Hz更新率的內側OLED螢幕，並搭載最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器。其機身重量為215g，支援25W無線充電及IP48和IP49防塵防水等級，預計將於12月中旬正式發表。

​Motorola早前開始為旗下全新大摺疊手機進行宣傳，近日網上終於流出該機的詳細硬件細節。消息指出，這款內部代號為Parker的手機，有機會以Razr Flex的名稱登場。機身設計方面，新機展開時的尺寸為110 x 149 x 5.8mm，摺疊後則為110 x 76 x 12.6mm，重量達215g。螢幕部分，Razr Flex內置一塊6.92吋OLED摺疊螢幕，提供2,364 x 1,728解像度及165Hz更新率，而機身外側則配有一塊4.97吋OLED副螢幕，解像度為1,140 x 1,736。