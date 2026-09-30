Motorola預告12月中發布全新大摺機　Razr Flex規格曝光

Motorola近日預告將推出全新大摺疊手機，而最新消息指出，這款內部代號為Parker的新機可能命名為Razr Flex。爆料顯示，該機將配備6.92吋165Hz更新率的內側OLED螢幕，並搭載最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器。其機身重量為215g，支援25W無線充電及IP48和IP49防塵防水等級，預計將於12月中旬正式發表。
Motorola早前開始為旗下全新大摺疊手機進行宣傳，近日網上終於流出該機的詳細硬件細節。消息指出，這款內部代號為Parker的手機，有機會以Razr Flex的名稱登場。機身設計方面，新機展開時的尺寸為110 x 149 x 5.8mm，摺疊後則為110 x 76 x 12.6mm，重量達215g。螢幕部分，Razr Flex內置一塊6.92吋OLED摺疊螢幕，提供2,364 x 1,728解像度及165Hz更新率，而機身外側則配有一塊4.97吋OLED副螢幕，解像度為1,140 x 1,736。
預載Android 17作業系統
在核心效能方面，Razr Flex將搭載Qualcomm全新的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，並配備12GB RAM與256GB儲存空間。相機拍攝方面，機背設有50MP主鏡頭與50MP超廣角鏡頭組合，而內外兩塊螢幕均各自配置了一枚32MP自拍鏡頭。此外，指紋辨識器整合於機身側面的電源鍵之中，提升日常操作的便利性。
續航力與防護性能同樣是該機的配置重點，Razr Flex內置5,000 mAh容量電池，並支援25W無線充電技術。機身具備IP48及IP49防塵防水認證，將提供Pantone Coriander與Pantone Dark Botanical Garden兩款配色選擇。系統方面，手機出廠時會預載最新Android 17作業系統。目前官方尚未公布確切定價，新機預計於 12 月中旬正式推出市場。（來源：Androidheadlines）
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