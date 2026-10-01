官方文件暗示新Apple TV傳於10月發布　配備A19晶片支援Siri AI？

支援文件註明更新機型

Apple在該份與Apple Music無損音訊相關的支援文件中，於Apple TV 4K區塊下方加入細則，指出「高解析度無損音訊僅適用於Apple TV 4K（第3代或更新機型）」。由於現時在售機型為 Apple TV 4K（第3代），「或更新機型」的字眼備受關注，可能代表新機型發布在即，但亦不排除只是官方為未來預先鋪路或出現文字錯誤。

硬體規格全面升級

消息顯示，下一代Apple TV 4K預計將搭載A19或A19 Pro晶片，記憶體提升至8GB至12GB RAM，並支援Apple Intelligence及Siri AI功能。新機據報將採用Apple自家設計並支援Wi-Fi 7的N1晶片，同時配備改版Siri Remote遙控器。MacRumors上周取得的Apple TV 4K（第 4 代）圖片顯示，其外觀設計與現有機型保持一致。