WhatsApp新功能｜全新家長控制功能　協助家長引導子女使用平台

家長要在不過度干預的情況下，為子女在使用社交媒體或傳訊軟件時提供適當引導確實充滿挑戰。ＷhatsApp宣布推出全新家長控制功能，這是一套具彈性並可自行選用的工具，家長與青少年可共同設定，讓每個家庭按自身需要，度身訂造選擇合適的WhatsApp使用體驗。

家長設定私隱及群組消息

WhatsApp全新家長控制功能下，家長可為子女選擇合適的私隱設定，例如哪些人可以查看其個人頭像，或將他們加入群組。如青少年希望放寬任何相關設定，便須透過由家長設定的PIN碼取得家長同意，保障安全。

為協助家長了解子女與哪些人建立聯繫，當青少年加入或退出群組，或其所在群組的成員人數明顯增加時，家長便會收到通知。家長亦可選擇子女使用頻道的方式、他們可以查看哪些人的最新消息，以及哪些人可以查看其最新消息。此外，家長現可為子女選擇合適的Meta AI體驗，包括預設的「13歲或以上」設定，或限制更嚴格的「限制內容」選項，以免子女利用AI進行不恰當的內容查詢或生成。