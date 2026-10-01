Samsung Galaxy S27 Ultra相機大升級 色溫、高光控制、低光降噪全面提升

Samsung 預計於 2027 年初發表新一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra。著名爆料人 Ice Universe 近日公開了該機在相機硬體與影像處理上的最新改動。新機預計將重新設計機背相機模組，取消一顆鏡頭改用三鏡頭組合。此外，Galaxy S27 Ultra 的相機演算法將迎來三大升級，涵蓋色溫調整、高光控制及低光降噪處理，全面提升拍攝質素。
Galaxy S27 Ultra傳減少一個鏡頭
據 Ice Universe 透露的資訊，Galaxy S27 Ultra 將在相機硬體架構上作出重大調整。新機確認會保留 Galaxy S26 Ultra 的 5x 遠攝鏡頭，但將會減少一顆鏡頭，意味著 Samsung 將改變沿用多代的四鏡頭佈局。至於主鏡頭方面，消息指出 Galaxy S27 Ultra 會搭載 Samsung 專屬客製化的 ISOCELL HP6 感光元件，這款基於 HPC 感光元件改良的新組件，預計能為手機帶來更佳的動態範圍表現。
除了硬體變動外，Galaxy S27 Ultra 在影像處理演算法上亦有三項明顯改變。首先，新一代 Ultra 旗艦在色彩調校上會放棄過往偏冷的色調，改為採用較溫暖的色溫設定，令成像色彩風格有所轉變。其次，新機將具備更精準的高光控制能力，特別在拍攝遠距離且微細的發光物體時，能有效抑制畫面過曝。這項高光演算法的提升不僅應用於主鏡頭，同時也會支援 5x 遠攝鏡頭，確保各焦段的成像一致。
最後一項處理升級則集中於低光拍攝表現。Galaxy S27 Ultra 的演算法預期能輸出更順滑的影像，特別是在暗位細節的處理上會更加純淨，大幅減少低光環境下出現的畫面雜訊。透過全新感光元件與演算法的配合，夜拍成像質素將獲得改善。Samsung 預計將於 2027 年初正式發表 Galaxy S27 Ultra，屆時將會公布詳細定價與實際發售日。
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