Samsung Galaxy S27 Ultra相機大升級 色溫、高光控制、低光降噪全面提升

Samsung 預計於 2027 年初發表新一代旗艦手機 Galaxy S27 Ultra。著名爆料人 Ice Universe 近日公開了該機在相機硬體與影像處理上的最新改動。新機預計將重新設計機背相機模組，取消一顆鏡頭改用三鏡頭組合。此外，Galaxy S27 Ultra 的相機演算法將迎來三大升級，涵蓋色溫調整、高光控制及低光降噪處理，全面提升拍攝質素。

Galaxy S27 Ultra傳減少一個鏡頭

據 Ice Universe 透露的資訊，Galaxy S27 Ultra 將在相機硬體架構上作出重大調整。新機確認會保留 Galaxy S26 Ultra 的 5x 遠攝鏡頭，但將會減少一顆鏡頭，意味著 Samsung 將改變沿用多代的四鏡頭佈局。至於主鏡頭方面，消息指出 Galaxy S27 Ultra 會搭載 Samsung 專屬客製化的 ISOCELL HP6 感光元件，這款基於 HPC 感光元件改良的新組件，預計能為手機帶來更佳的動態範圍表現。