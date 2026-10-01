華為睿影 Z10 相機鏡頭亮相 1吋大底加持10倍光學變焦

HUAWEI 今日正式發布 Mate 90 系列。官方在最新預熱影片中首度展示「睿影 Z10」外掛相機模組與專用手柄。該模組內置 1 吋 CMOS 及 24-240mm 電動變焦鏡頭，支援 1 至 10 倍連續光學變焦，專為特定頂級旗艦機型打造。

今日發布 Mate 90 系列手機

HUAWEI 官方公布最新預熱影片，為早上發布的 Mate 90 系列造勢。影片中除了預告新機登場外，之前曾曝光的外掛相機模組「睿影 Z10」以及配套攝影手柄亦正式亮相。這兩款配件均定位為獨立擴充模組，需要用戶另外購買，並且需要配合特定型號手機使用。架構方面，睿影 Z10 並非單純的增距鏡，而是一套配備完整 1 吋 CMOS 傳感器與電動變焦機構的獨立影像模組。