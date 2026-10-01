Samsung Galaxy Tab S12於10月7日起開售 Ultra配14.6吋屏幕11600mAh大電

Samsung 正式發表全新旗艦級平板電腦 Galaxy Tab S12 Ultra 及 Galaxy Tab S12+。兩款新產品均配備 MediaTek Dimensity 9500 處理器及預載基於 Android 17 的 One UI 9 系統，並承諾提供長達 7 年的系統更新。頂級型號 Ultra 具備 14.6 吋 AMOLED 螢幕、11600mAh 大容量電池及 Wi-Fi 7 支援，進一步滿足高階運算需求。新機將於 10 月 7 日起於部分指定市場開售。

承諾提供7年系統更新

Samsung 近日宣布推出全新 Android 旗艦平板電腦 Galaxy Tab S12 Ultra 以及 Galaxy Tab S12+。這兩款新機均搭載 MediaTek Dimensity 9500 處理器，預載建基於 Android 17 的 One UI 9 作業系統，支援全新多視窗佈局及進階 Galaxy AI 功能。廠方更表明會為兩款平板提供長達 7 年的 OS 及安全性更新支援。在螢幕配置上，高階型號 Galaxy Tab S12 Ultra 採用 14.6 吋 AMOLED 面板，提供 120Hz 更新率與 2960 x 1848 解像度；而 Galaxy Tab S12+ 則配備尺寸較小的 12.6 吋螢幕，解像度為 2800 x 1752。