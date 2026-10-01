Samsung Galaxy Tab S12於10月7日起開售 Ultra配14.6吋屏幕11600mAh大電

Samsung 正式發表全新旗艦級平板電腦 Galaxy Tab S12 Ultra 及 Galaxy Tab S12+。兩款新產品均配備 MediaTek Dimensity 9500 處理器及預載基於 Android 17 的 One UI 9 系統，並承諾提供長達 7 年的系統更新。頂級型號 Ultra 具備 14.6 吋 AMOLED 螢幕、11600mAh 大容量電池及 Wi-Fi 7 支援，進一步滿足高階運算需求。新機將於 10 月 7 日起於部分指定市場開售。
承諾提供7年系統更新
Samsung 近日宣布推出全新 Android 旗艦平板電腦 Galaxy Tab S12 Ultra 以及 Galaxy Tab S12+。這兩款新機均搭載 MediaTek Dimensity 9500 處理器，預載建基於 Android 17 的 One UI 9 作業系統，支援全新多視窗佈局及進階 Galaxy AI 功能。廠方更表明會為兩款平板提供長達 7 年的 OS 及安全性更新支援。在螢幕配置上，高階型號 Galaxy Tab S12 Ultra 採用 14.6 吋 AMOLED 面板，提供 120Hz 更新率與 2960 x 1848 解像度；而 Galaxy Tab S12+ 則配備尺寸較小的 12.6 吋螢幕，解像度為 2800 x 1752。
硬件續航力與拍攝方面，Galaxy Tab S12 Ultra 內置 11600mAh 大容量電池，而 Galaxy Tab S12+ 則配備 10600mAh 電池，兩款產品皆支援 45W 有線快充技術。相機規格上，Ultra 版本搭載 13MP 主鏡頭及 8MP 超廣角鏡頭的雙相機組合，Plus 版本則採用單一 13MP 主鏡頭設計。兩款平板同時配有 12MP 超廣角前置相機，滿足日常視像通話需求，並全面支援 S Pen 操作。連接能力方面，Ultra 型號支援最新的 Wi-Fi 7 標準，而 Plus 型號對應 Wi-Fi 6E，兩者同樣內置 Bluetooth 6.0 技術。
Galaxy Tab S12 Ultra價錢
儲存配置及定價方面，Galaxy Tab S12 Ultra 的 12GB RAM 配 256GB 版本售價由 1,399 美元起（約10,900 港元），最高提供 16GB RAM 與 1TB 儲存空間版本。至於 Galaxy Tab S12+ 定價則由 1,199 美元起（約9,350港元），標配 12GB RAM 及 256GB 空間，另設有 512GB 版本。兩款機型均配備 microSD 卡槽，最高對應 2TB 容量擴充。全新 Galaxy Tab S12 系列提供灰色與銀色兩款機身顏色選擇，將於 10 月 7 日起在部分指定市場正式發售。
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