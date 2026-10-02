Insta360 Luna Pro雲台相機單鏡版登場 拍攝神器價錢更親民

Insta360正式推出全新手持雲台相機Insta360 Luna Pro，如果嫌雙鏡頭版價錢太貴，就可以選擇這款單鏡版。新機仍有Leica聯合研發的1吋CMOS感光元件及F1.8大光圈廣角鏡頭，為Vlog主播、旅遊創作者及專業影像團隊帶來靈活且專業的拍攝新選擇。
Insta360 Luna Pro相較於主打雙鏡頭遠攝與頂級創作的旗艦Luna Ultra，Luna Pro更加注重輕巧便攜與高性價比，但效能亦不失禮。配備與Luna Ultra主鏡頭同級別的 1吋CMOS，配備Leica 1吋旗艦感光元件，加上f\1.8光圈，提供高動態範圍與強悍暗光降噪表現。
8K杜比視界錄影
影片支援高達8K杜比視界錄影與4K/120fps超高幀率慢動作拍攝，同時支援4K原生豎拍，毋須後期裁切或旋轉機身即可直出高清豎向影片，拍攝IG Story或Reels更加直接簡單。雖然沒有Ultra的長焦鏡頭，但結合AI影像增強演算法，都可以實現最高4K解析度下的兩倍無損變焦及最高4倍AI超清變焦， 讓構圖更加靈活自由。
Luna Pro的機身設計跟Ultra一樣，配備分體式圖傳遙控螢幕，方便遠程分體控制，亦有主體追蹤與自動構圖功能。不過Pro版相片畫質跟Ultra有點分別，最高約3,700萬像素，亦沒有最高12倍光學與AI混合變焦功能。
售價更親民
Pro只內置一顆智慧追蹤與降噪用的AI晶片，不及Ultra版的3顆，夜景質素不及Ultra。續航力方面，同樣內建1,550mAh電池，可提供長達240分鐘連續拍攝，僅需23分鐘即可快速充至80%電量。Luna Pro一樣有黑及白兩色可選，標準套裝售價由$3,669起，Ultra標準套裝則$5,599，平一大截著實吸引，可作日常紀錄與短視訊創作的理想拍攝神器。
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