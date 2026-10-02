Insta360 Luna Pro雲台相機單鏡版登場 拍攝神器價錢更親民

Insta360正式推出全新手持雲台相機Insta360 Luna Pro，如果嫌雙鏡頭版價錢太貴，就可以選擇這款單鏡版。新機仍有Leica聯合研發的1吋CMOS感光元件及F1.8大光圈廣角鏡頭，為Vlog主播、旅遊創作者及專業影像團隊帶來靈活且專業的拍攝新選擇。

Insta360 Luna Pro相較於主打雙鏡頭遠攝與頂級創作的旗艦Luna Ultra，Luna Pro更加注重輕巧便攜與高性價比，但效能亦不失禮。配備與Luna Ultra主鏡頭同級別的 1吋CMOS，配備Leica 1吋旗艦感光元件，加上f\1.8光圈，提供高動態範圍與強悍暗光降噪表現。

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