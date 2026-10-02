Cambridge Audio Melomania A100 SE耳機實測 千元級Hi-Fi杜比音質

英國著名音響品牌Cambridge Audio推出全新Melomania A100 SE無線藍牙耳機，新型號承襲品牌超過58年的Hi-Fi音響工程經驗，有專業的耳機放大技術，今代更新增杜比空間音效功能，只需$1,280已擁有全面的音質體驗。

承襲Hi-Fi基因

Melomania A100 SE外觀設計字有太大分別，採用與自家CX及EX系列Hi-Fi擴音機同級的Class A/B放大技術，並配搭精密調校的10mm釹磁單元，實際試聽三頻表現細緻自然，低頻深沉有力、中頻人聲豐富、高頻清晰不刺耳，音色溫暖清晰，聽流行曲、搖滾樂都相當平衡舒服。