Cambridge Audio Melomania A100 SE耳機實測 千元級Hi-Fi杜比音質

英國著名音響品牌Cambridge Audio推出全新Melomania A100 SE無線藍牙耳機，新型號承襲品牌超過58年的Hi-Fi音響工程經驗，有專業的耳機放大技術，今代更新增杜比空間音效功能，只需$1,280已擁有全面的音質體驗。
承襲Hi-Fi基因
Melomania A100 SE外觀設計字有太大分別，採用與自家CX及EX系列Hi-Fi擴音機同級的Class A/B放大技術，並配搭精密調校的10mm釹磁單元，實際試聽三頻表現細緻自然，低頻深沉有力、中頻人聲豐富、高頻清晰不刺耳，音色溫暖清晰，聽流行曲、搖滾樂都相當平衡舒服。
獲Hi-Res Wireless認證，可播放高達24-bit/96kHz的高解析度音訊。傳輸規格支援aptX Lossless、LDAC、AAC及SBC音訊編碼，並具備Snapdragon Sound認證與Qualcomm雙核心240MHz Kalimba DSP。
Dolby Audio空間音效
使用專屬手機App可啟用Dolby Audio空間音效，大幅提升音場的空間感與層次感，除了聽歌亦特別適合觀看電影或進行遊戲，人聲對話與環境聲效都更顯真實動聽。內置專有的DynamEQ技術，能針對不同音量進行動態補償，即使在夜間以低音量聆聽，依然能保持三頻的平衡與豐富細節。
自適應降噪
A100 SE配備Adaptive Hybrid ANC自適應混合主動降噪及透明模式，一般路面噪音、冷氣風聲都可自然隔絕，效果不錯。耳機搭載6組咪高峰系統，配合Qualcomm cVc技術能有效隔離背景噪音，確保通話清晰。
耳機可同時連接兩部裝置，具備IPX5防水等級。耳機連充電盒總續航力長達39小時，並支援USB-C快充與Qi無線充電。App內更提供包含廣東話在內的8種語言語音提示、7段可調EQ及觸控自訂功能等。
Cambridge Audio Melomania A100 SE提供黑色、白色及全新藍色3款選擇，價錢只需$1,280，對音質有要求且注重功能實用性的用家來說值得入手。
查詢：2882 4000