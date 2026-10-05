港大教授研發機械人「全身大腦」突破人形機械人應用瓶頸

從物流搬運、工業製造到家庭服務，人形機械人被視為未來有望重塑各行各業的重要技術。然而，儘管相關技術近年發展迅速，現階段大部分機械人仍主要依賴預先訓練的特定任務模型，在固定環境中表現出色；一旦面對陌生場景或突發情況，往往容易出現判斷失誤，難以真正適應現實世界的複雜需求。 對人類而言，彎腰撿起地上的物件、搬運箱子或打開窗門是再自然不過的日常動作，但對機械人來說，背後卻涉及視覺感知、環境理解、平衡控制、重心轉移及四肢協調等多項能力。如何賦予機械人如人類般理解環境、協調全身並靈活完成任務的能力，正是具身智能（Embodied AI）領域近年積極探索的重要方向。

香港大學計算與數據科學學院助理院長（AI研究及技術轉化）李弘揚教授創立源策未來（Archon Robotics），致力將其於全身智能（Whole-Body Intelligence）領域的研究成果進一步應用於人形機械人發展。李教授研究專注於具身智能（Embodied AI）領域，曾帶領團隊研發點到點自動駕駛方案UniAD，並憑藉該成果於2023年榮獲國際電腦視覺與模式辨識會議（IEEE CVPR）最佳論文獎。放眼現在，李教授積極領導源策未來將相關技術延伸至人形機械人領域，推動機械人進一步提升環境理解、全身協調及任務執行能力。

源策未來將於「香港大學創新節2026」（HKU Innovation Week 2026）展出其研發成果與技術應用。如欲深入了解源策未來的創新技術，歡迎報名參與活動。

打造機械人「全身大腦」 提升環境理解與決策能力 有別於不少專注於機械結構及硬件設計的人形機械人企業，源策未來將研發重心著眼於機械人的智能核心與軟件能力上。 源策未來團隊率先提出「類人型基礎模型」（Humanoid Foundation Model）概念，希望建立一套可供不同人形機械人共享的通用智能平台。該模型猶如機械人的「全身大腦」，不僅能理解任務目標，更能整合空間感知、動作規劃及身體控制等核心能力，協調全身完成複雜工作。 源策未來相信，要讓機械人真正融入日常生活與產業場景，關鍵在於賦予其自主理解環境、靈活決策及適應變化的能力。

從「做到動作」到「學會協調」 除了基礎模型研發外，源策未來亦著眼「具身智能（Whole-Body Intelligence）」，致力提升機械人的整體協調能力，使其更接近人類的運動與操作模式。 團隊指出，市面上的機械人主要針對單一動作進行訓練，例如抓取物件或移動物品。然而，現實世界中的任務往往需要全身多部位同步配合。以搬運重物為例，機械人不僅需要控制雙手穩定抓握物件，更要同步調整身體重心、維持平衡、控制步伐，並根據周遭環境變化即時作出反應。 有見及此，源策未來整合人體動作、機械人操作及環境互動等多元數據，建立多模態全身動作數據庫，讓機械人學習控制和協調整個身體，提升其在複雜環境中完成任務的能力。

從真實世界中持續學習 讓機械人成長 源策未來相信「真實世界學習（Real-world Learning）」同樣是人形機械人發展的重要一環。人類的能力並非單靠書本知識建立，而是透過持續與環境互動及不斷累積經驗而逐步成長。同樣道理，機械人唯有在真實場景中不斷實踐與學習，才能持續提升其適應能力與執行表現。 因此，源策未來亦同步推動數據收集、模型訓練及真實世界部署工作，建立由「數據、模型訓練，到部署反饋」組成的持續學習機制。透過不斷累積實際運行經驗，可持續優化機械人表現，進一步提升環境適應能力，讓機械人更有效應對現實世界的複雜情況。

為此，源策未來同步建立閉環學習系統，推進數據採集、模型訓練及實地部署三大環節。透過不斷累積真實經驗，優化模型決策與行為表現，讓機械人逐步掌握應對複雜環境的能力。 獲數億元融資支持 加速科研成果走向產業應用 源策未來認為，人形機械人不僅要「看得見」和「做得到」，更必須具備接近人類的理解、判斷及全身協調能力，才能融入各類工作與生活場景。 目前，團隊已完成全身智能相關原型系統的開發及驗證，並正積極推進真實場景部署。透過結合類人型基礎模型、具身智能及真實世界學習三大技術，源策未來將逐步突破現有人形機械人的能力限制，提升其在物流、製造、服務及更多產業場景中的應用價值。

憑藉其領先技術，源策未來至今已獲得真格基金、高榕創投、IDG資本及五源資本等知名機構支持，累計融資金額達數億元人民幣。團隊將持續研發全身人形基礎模型、建設大規模多模態動作數據體系，以及推動首個源策未來人形機械人原生基座模型走出實驗室，投入物流、製造、服務等真實場景應用。