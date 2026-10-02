華為Mate 90系列登場 非凡大師版鈦玄武機身配2億像素潛望鏡

華為HUAWEI 昨發表新頂級旗艦手機 Mate 90 RS Ultimate Design（非凡大師），配備 6.9 吋 BOE 雙層 OLED 螢幕，最高亮度達 12,000 nits，並搭載全新 Kirin 9050 Pro 晶片與 6,800mAh 電池。規格配有2億像素潛望長焦鏡頭及第三代多光譜感測器，售價由 12,999 人民幣起（約14,100港元）。 HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design 機身採用高亮鈦玄武骨架設計，尺寸為 164.5 x 78.7 x 8.4mm，重量為 248g，提供紅、黑、白三款雙色調配色。前後面板均覆蓋第三代玄武崑崙玻璃，進一步提升整體結構強度。螢幕方面，新機配備 BOE 供應的 6.9 吋串聯雙層 OLED 螢幕，解析度為 2848 x 1320，支援 120Hz 刷新率、1440Hz 高頻 PWM 調光及 300Hz 觸控採樣率。螢幕的全螢幕激發亮度為 2,200 nits，局部峰值亮度更高達 12,000 nits，同時支援硬體級 AI-HDR2020 處理與 BT.2020 廣色域顯示。

效能與系統方面，Mate 90 RS Ultimate Design 採用 9 核 CPU 架構的 Kirin 9050 Pro 處理器，由 1 個 3.1GHz 超大核、2 個 2.7GHz 大核、4 個 2.2GHz 能效核與 2 個 1.75GHz 小核組成，單核與多核效能分別提升 24% 與 52%。晶片整合 Maleoon 955 GPU，圖像渲染效能提升 142%，配合 16GB RAM 並預載 HarmonyOS 7 作業系統。電池容量為 6,800mAh，支援 100W 有線快充與 50W 無線快充。其他功能包括支援雙向衛星通訊（語音及簡訊）、NearLink E2.0、Bluetooth 6.0、eSIM，以及 eSE 與 MSP 雙晶片安全防護。 16GB + 2TB版本價錢超過2萬 攝影配置方面，後置相機採用四鏡頭組合，包括 5,000 萬像素 SmartSens SC595XS 主鏡頭（1/1.28 吋感光元件、f/1.4-f/4.0 可變光圈、RYYB 感光與 OIS 防手震）、4,000 萬像素超廣角鏡頭、2 億像素 SCC85XS 潛望長焦鏡頭（支援 CIPA 7.5 防手震），以及第三代多光譜感測器。感測器將色彩還原度提升 37%、膚色還原精準度提升 62%，並支援外接 10 倍光學變焦鏡頭。前置相機則由 1,300 萬像素鏡頭與 3D 深度感測鏡頭組成。

HUAWEI Mate 90 RS Ultimate Design 現已在內地市場開售，提供三種儲存組合。16GB + 512GB 版本售價為 12,999 人民幣（折合約 14,100 港元）；16GB + 1TB 版本售價為 14,999 人民幣（折合約 16,300 港元）；頂配 16GB + 2TB 版本售價為 18,999 人民幣（折合約 20,600 港元）。 除了Mate 90 RS Ultimate Design非凡大師外，今代一口氣推出另外4款型號，包括：Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 Pro 典藏版。新機不但延續了標誌性的設計，更在拍攝系統與 Kirin 晶片效能上迎來了突破。 今代 Mate 90 系列在螢幕規格上落足料。Pro 及 RS 版本採用 6.9 吋特大 OLED 螢幕，保留了自 Mate 60 Pro 以來的標誌性頂部三開孔設計，內藏自拍鏡頭及 3D 深度感測組件，配合端側 AI 演算法，令 3D 人臉解鎖更精準安全。螢幕支援 1-120Hz 動態更新率及高頻 PWM 調光，更誇張的是其峰值亮度高達 12,000 nits，配合全新的防反光塗層，即使在猛烈陽光下畫面依然清晰可見。

雙色拼接工藝、18EV 超高動態範圍及最強 Kirin 晶片列陣 設計方面，Mate 90 Pro 沿用經典的「星環」鏡頭模組，但細節更為考究。Pro、Pro Max 及 Ultimate Design 的機背上半部採用了耐用的尼龍材質，並加入隨光線變化的垂直與水平紋理；下半部則保留簡潔風格。至於最頂級的 RS Ultimate Design，則以高光鈦金屬機身結合玄武岩材質打造，全系列更具備 IP68 及 IP69 級別的防水防塵與抗壓能力。 攝影一直是 Mate 系列的強項。今代繼續配備可變光圈 50MP 主鏡頭系統，底層換上 1/1.28 吋大感光元件，支援驚人的 18EV 超高動態範圍技術（Ultra-High-Dynamic-Range）。頂配型號更搭載高達 2 億像素（200MP）的潛望式長焦鏡頭，提供 4 倍光學變焦。廠方更為新機加入了 240mm 增距鏡配件，可直接加裝於鏡頭模組之上。全線型號均採用第三代紅楓（Red Maple）影像系統，有效校正色彩並提升畫面層次。配合全新的 AI 實時濾鏡及相片/影片編輯工具，為用家提供更大的創作空間。

硬件規格方面，Mate 90 系列分別搭載三款不同的處理器：標準版採用 Kirin 9030、Pro 版採用 Kirin 9035，而 Pro Max、典藏版及 RS Ultimate Design 則配備最強的 Kirin 9050 Pro。

Kirin 9050 Pro 是繼承全新邏輯摺疊架構（Logic-folding architecture）的晶片，效能比上代大幅提升逾 40%。配合自研架構及 HarmonyOS 7 ，新機可直接在端側順暢運行大型語言模型 (LLMs)，帶來更聰明的智能語音助手及個人化體驗。此外，新機內置高達 6800mAh 超大容量電池，並配備面積更大的 VC 散熱系統，支援高達 100W 有線快充及極速無線充電，徹底解決旗艦機的續航焦慮。 機身配色與定價方面，Mate 90 提供曜石黑、零度白、晶格綠及晶格粉四款顏色，12GB+256GB 版本售 5,999 人民幣（約6,550港元）、12GB+512GB 售 6,999 人民幣（約7,650港元）、12GB+1TB 則售 8,499 人民幣（約9,280港元）。

Mate 90 Pro 則有曜石黑、晶鑽白、翡冷翠與琥珀橙四色可選，12GB+256GB 售 6,999 人民幣（約7,650港元）、12GB+512GB 售 7,999 人民幣（約8,740港元）、16GB+512GB 售 8,499 人民幣（約9,280港元），頂配 16GB+1TB 為 9,999 人民幣（約10,920港元）。 Mate 90 Pro Max 售價由 9,499 人民幣起（約10,380港元），16GB+512GB 版本售價為 9,999 人民幣（約10,920港元）。 新產品已開售 配件部分，支援 10 倍變焦的 HUAWEI 睿影 Z10 模組相機單獨售 5,999 人民幣（約6,550港元），分別提供適配 Mate 90 Pro Max 典藏版的 H1 卡口及適配 Mate 90 RS 非凡大師的 H2 卡口，睿影 Z10 模組相機套裝售價為 19,499人民幣（約21,300港元）。另有 SmallRig 增距鏡套件，售價為 1,799 人民幣（約1,970 港元），全線產品於昨日開售。