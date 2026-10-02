iPhone Duo雙鏡頭拍攝效果如何？　Apple發布官方實拍相展示實力

Apple官方正式公開iPhone Duo實拍圖集，力推雙4800萬像素Fusion相機的極致畫質，主打兩倍光學變焦，雖然未配備獨立長焦鏡頭，有專業攝影師證實其拍攝實力，會否影響10月16日預訂的搶購熱潮？

官方釋出實拍照

Apple在官方Instagram上發布了一組由iPhone Duo拍攝的精選相片畫廊，共包含6張作品，由 Apple委託美國攝影師Jake Michaels及Jason Nocito操刀拍攝，旨在展示這款新裝置的實際攝影能力。iPhone Duo配備了四組鏡頭系統，包括後置4800萬像素Fusion主鏡頭與4800萬像素超廣角鏡頭。前置鏡頭方面，外螢幕設有1200萬像素的Center Stage鏡頭，內螢幕下方則設有屏下前置鏡頭。

iPhone Duo未有配備獨立長焦鏡頭，這對部分消費者而言可能是考慮因素之一。雖然其主鏡頭具備「光學兩倍變焦」拍攝能力，但相比可達8倍光學變焦的iPhone 17 Pro與iPhone 18 Pro型號仍有差距。Apple分享的相片證明，在專業攝影師手中，iPhone Duo依然具備相當的攝影表現。iPhone Duo將於香港時間10月16日起8時開放預訂，似乎未有跟隨美國市場一樣在4日前推出「Get Ready」預熱搶購活動。