華為平板電腦MatePad Air Z於內地發表 12吋屏幕適合文書處理及日常娛樂

華為HUAWEI 在內地正式發表了全新 MatePad Air Z 平板電腦系列，提供標準版及 Enjoy Edition 兩款型號選擇。新機全線主打 12 吋 144Hz 更新率屏幕以及 10,100mAh 大容量電池，兩款機型在機身設計與核心硬件上高度相似，僅在處理器型號、充電功率以及屏幕塗層等細節上作出區分。新作透過不同的硬件組合與定價策略，為需要文書處理及日常娛樂的用家提供更多選擇。

內置10,100mAh大電

在硬件規格上，全線 HUAWEI MatePad Air Z 均搭載 12 吋 IPS LCD 屏幕，具備 2800 × 1840 解像度及 3:2 顯示比例，並支援 144Hz 屏幕更新率，而標準版更額外提供 PaperMatte 版本供用家選購。運算效能方面，標準版與 Enjoy Edition 內建 Kirin T93SD 晶片，PaperMatte 版本則採用 Kirin T93S SoC。全系機型均提供 8GB 或 12GB RAM 及 128GB 或 256GB 儲存空間組合，並預載 HarmonyOS 7 系統，支援 Wi-Fi 7 及 Bluetooth 6.0 制式。