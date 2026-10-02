華為平板電腦MatePad Air Z於內地發表 12吋屏幕適合文書處理及日常娛樂

華為HUAWEI 在內地正式發表了全新 MatePad Air Z 平板電腦系列，提供標準版及 Enjoy Edition 兩款型號選擇。新機全線主打 12 吋 144Hz 更新率屏幕以及 10,100mAh 大容量電池，兩款機型在機身設計與核心硬件上高度相似，僅在處理器型號、充電功率以及屏幕塗層等細節上作出區分。新作透過不同的硬件組合與定價策略，為需要文書處理及日常娛樂的用家提供更多選擇。
內置10,100mAh大電
在硬件規格上，全線 HUAWEI MatePad Air Z 均搭載 12 吋 IPS LCD 屏幕，具備 2800 × 1840 解像度及 3:2 顯示比例，並支援 144Hz 屏幕更新率，而標準版更額外提供 PaperMatte 版本供用家選購。運算效能方面，標準版與 Enjoy Edition 內建 Kirin T93SD 晶片，PaperMatte 版本則採用 Kirin T93S SoC。全系機型均提供 8GB 或 12GB RAM 及 128GB 或 256GB 儲存空間組合，並預載 HarmonyOS 7 系統，支援 Wi-Fi 7 及 Bluetooth 6.0 制式。
MatePad Air Z價錢
鏡頭及續航力配置方面，兩款MatePad Air Z平板電腦同樣配備 50MP 機背主鏡頭及 8MP 前置鏡頭，當中標準版會額外配置 LED 閃光燈。全線型號皆內置 10,100mAh 電池，標準版支援 66W 快速充電，Enjoy Edition 則對應 40W 功率。售價部分，Enjoy Edition 定價為 2,999 人民幣 (折合約 3,500 港元)，目前廠方提供首發減 200 人民幣優惠，折實價為 2,799 人民幣 (折合約 3,270 港元)；MatePad Air Z 標準版定價由 3,699 人民幣 (折合約 4,320 港元) 起，PaperMatte 版本則需額外附加 600 人民幣。
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