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科技
出版：2026-Oct-02 18:00
更新：2026-Oct-02 18:00

Apple Watch Series 12智能手錶一周使用實測　兩重點功能大躍進！

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Apple Watch Series 12今代的電量及心率監測大提升。

Apple Watch Series 12今代的電量及心率監測大提升。

Apple Watch Series 12現已上市，雖然外觀上幾乎跟上代沒有太大分別，不過實際佩戴一星期，搭載全新S11晶片的新一代智能手錶，體驗及功能上的確有所顯著提升，尤共是一直為人詬病的續航力，升級後絕不會後悔。

Apple Watch Series 12 42mm深古銅色版本。 Apple Watch Series 12的厚度約9.7mm。 Apple Watch Series 12配對快捷簡單。 Apple Watch Series 12（右）外觀沿用以往設計，換上陶瓷晶體護面2。 Apple Watch Series 12（上）的喇叭較細。 Apple Watch Series 12（右）與上代（左）的感測器排列完全不同。 Apple Watch Series 12（左）黑色邊框較粗。

機身材質升級

機身方面，Series 12沒有太大明顯變化，仍然沿用四方圓角設計，不過屏幕與錶殼的接口位不及上代順滑，較容易積塵，仔細一看錶冠亦沒有上代般貼合，但未有影響使用體驗。今代配色選擇豐富，8款當中有多款新色，包括珍珠白色精密陶瓷錶殼，以及手上深古銅色鋁金屬42mm錶殼，配上橄欖綠色的錶帶，外觀相當低調好看。

今代用配備陶瓷晶體護面2，堅固度比上代Ion-X提升60%，更加堅固耐用。對比起上代，螢幕邊框稍粗，不過因介面很多時都是深色，不算太顯眼。

Apple Watch Series 12改良光學和電子感測器，採用更大和更具能源效益的綠色LED。 Apple Watch Series 12心率每5秒在背景讀取一次，更有兩分鐘記錄。 Apple Watch Series 12可隨時在健康App看到各健康數據。 Apple Watch Series 12的Readiness分數可評測每日狀態。 Apple Watch Series 12提供日間及夜間的維生指數。

健康監測更準確

今代大幅改進的心率監測功能成為焦點，手錶搭載全面革新感測系統，機背的光學和電子感測器、更大和更具能源效益的綠色LED，明顯與上代排列方式不同，令心臟數據監測更加準確。心率變異（HRV）測量頻率高達每5分鐘一次，並每5秒在背景讀取一次心率，亦可以直接在錶面看到兩分鐘紀錄，更加安心。

首次使時要佩戴足一星期7天，Apple Watch Series 12即可以提供一個新增的身體狀態體驗分數（Readiness），判斷自己當天的體能狀況能應付多少挑戰。每天早上系統會依據你最近的活動、維生指數和睡眠狀況進行評分，10分為滿分，實試兩日都是中規中矩的5至7分，落在「準備就緒」區，為每日身體狀況帶來有趣的評語及分數。

除此之外，維生指數亦有分成白天及夜間兩個不同指數，分析心率、呼吸頻率、手腕溫度、血氧及恢復心率變異，確保所有指數皆在正常範圍以內。

Apple Watch Series 12的Siri更懂得聆聽自然語言。 Apple Watch Series 12的Shazam可自動在「智慧型疊放」中使用。 Apple Watch Series 12換上新充電器，充電速度更快。

更多智能功能

雖然上代已可在Apple Watch上使用Siri，今代升級Siri AI，可以進行更複雜的指令及自然語言，不過暫時只對應英文，Audio Intelligence新功能包括Siri Recap及Live Rewind現時亦未上線，但就可以利用自動於「智慧型疊放」中的Shazam「音樂識別」小工具識別音樂。新功能還有給失聰或聽障用户的「聲音識別」，運動方面則有獨立支援「Workout Buddy」等。

續航與充電改善

實際使用發現今代續航體驗相當不錯，以後睡前與起床後各充電一次，今代電量足以維持整天運作並度過夜晚，只需在起床後充電一次即可。而且充電線雖然外觀不變，但充電速度由1A升級至2A，充電更加快速，官方數據指充電15分鐘即可提供長達12小時的使用時間。

搭載全新2nm設計的S11晶片，相信是提升電池效率與運行速度的主因。不過watchOS 27似乎仍未能完美適配，整體操作反應有時不夠快，初時更試過窒機及重置，希望未來軟件更新會有改善。Apple Watch Series 12鋁金屬版本售價$3199起，如佩戴舊款相當值得升級。

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