Apple Watch Series 12智能手錶一周使用實測　兩重點功能大躍進！

Apple Watch Series 12今代的電量及心率監測大提升。

Apple Watch Series 12現已上市，雖然外觀上幾乎跟上代沒有太大分別，不過實際佩戴一星期，搭載全新S11晶片的新一代智能手錶，體驗及功能上的確有所顯著提升，尤共是一直為人詬病的續航力，升級後絕不會後悔。

機身材質升級 機身方面，Series 12沒有太大明顯變化，仍然沿用四方圓角設計，不過屏幕與錶殼的接口位不及上代順滑，較容易積塵，仔細一看錶冠亦沒有上代般貼合，但未有影響使用體驗。今代配色選擇豐富，8款當中有多款新色，包括珍珠白色精密陶瓷錶殼，以及手上深古銅色鋁金屬42mm錶殼，配上橄欖綠色的錶帶，外觀相當低調好看。 今代用配備陶瓷晶體護面2，堅固度比上代Ion-X提升60%，更加堅固耐用。對比起上代，螢幕邊框稍粗，不過因介面很多時都是深色，不算太顯眼。

健康監測更準確 今代大幅改進的心率監測功能成為焦點，手錶搭載全面革新感測系統，機背的光學和電子感測器、更大和更具能源效益的綠色LED，明顯與上代排列方式不同，令心臟數據監測更加準確。心率變異（HRV）測量頻率高達每5分鐘一次，並每5秒在背景讀取一次心率，亦可以直接在錶面看到兩分鐘紀錄，更加安心。 首次使時要佩戴足一星期7天，Apple Watch Series 12即可以提供一個新增的身體狀態體驗分數（Readiness），判斷自己當天的體能狀況能應付多少挑戰。每天早上系統會依據你最近的活動、維生指數和睡眠狀況進行評分，10分為滿分，實試兩日都是中規中矩的5至7分，落在「準備就緒」區，為每日身體狀況帶來有趣的評語及分數。

除此之外，維生指數亦有分成白天及夜間兩個不同指數，分析心率、呼吸頻率、手腕溫度、血氧及恢復心率變異，確保所有指數皆在正常範圍以內。

更多智能功能 雖然上代已可在Apple Watch上使用Siri，今代升級Siri AI，可以進行更複雜的指令及自然語言，不過暫時只對應英文，Audio Intelligence新功能包括Siri Recap及Live Rewind現時亦未上線，但就可以利用自動於「智慧型疊放」中的Shazam「音樂識別」小工具識別音樂。新功能還有給失聰或聽障用户的「聲音識別」，運動方面則有獨立支援「Workout Buddy」等。 續航與充電改善 實際使用發現今代續航體驗相當不錯，以後睡前與起床後各充電一次，今代電量足以維持整天運作並度過夜晚，只需在起床後充電一次即可。而且充電線雖然外觀不變，但充電速度由1A升級至2A，充電更加快速，官方數據指充電15分鐘即可提供長達12小時的使用時間。