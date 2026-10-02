Kindle系列電子書閱讀器大改款！　推出首款實體按鈕遙控配件

Amazon剛發表了全新的Kindle系列電子書閱讀器，由內到外進行全面重構。今代最大亮點在於採用了電子閱讀器首創的「反向堆疊顯示結構」，將螢幕改為完全平整，配合極窄邊框，畫面延伸至機身邊緣，連同繽紛機身顏色亦由正面完美包裹至背面。色彩陣容除了基本的石墨灰外，更加入紫薯紫、高山藍、海絲綠，以及首次登場的無花果紅。 全新Kindle及Kindle鋁合金版即日起於美國、加拿大、英國、日本及澳洲等全球多國開售，Paperwhite與Colorsoft亦正式啟動預購。香港未有行貨，要買只能於Amazon官網入手。

Kindle 6吋版本有全新紫色。

全新6吋及鋁合金版 歷來最輕巧便攜的6吋Kindle正式登場，採用全新平整螢幕與無縫機身設計，開書速度比上一代提升30%，提供16GB儲存空間及長達6周續航力。機身採用回收塑料及100%回收鈷電池製造，定價由$149.99美元（折合約$1177港元）起，備有紫薯紫與石墨灰兩色。 Amazon更首度推出Kindle鋁合金背蓋版本，保持相同的掌上尺寸，但後殼換上質感極佳的80%回收磨砂鋁合金，帶來宛如旗艦平板手感。鋁合金版提升至32GB儲存空間，定價$189.99美元（折合約$1491港元），提供高山藍與海絲綠兩款專屬金屬配色。

Kindle Paperwhite為7吋屏幕，今代更加輕巧。

全新Kindle Paperwhite 一直最受歡迎的Kindle Paperwhite迎來更輕薄的機身，支援IPX8防水與色溫調節暖光，電池續航力長達12周。螢幕換上全新的氧化物薄膜電晶體背板，成為Paperwhite系列歷來最大、對比度最高的面板，黑白對比極致深邃。16GB石墨灰版本售價為$199.99美元（折合約$1569港元）。 高階的Paperwhite Signature Edition則加碼採用鋁合金金屬後殼、32GB儲存空間、自動調光功能、Pogo Pin磁吸底座充電，以及便利的雙擊畫面翻頁功能，售價為$249.99美元（折合約$1961港元），提供石墨灰及海絲綠兩色選擇。

Kindle Colorsoft帶來如紙張般自然的彩色顯示效果。

彩色閱讀新體驗 專為彩色圖書與漫畫而設的Kindle Colorsoft帶來如紙張般自然、不刺眼的彩色顯示效果。其螢幕結合了氮化物LED導光板、微型偏光器與超薄光學鍍膜，大幅減少雜散光並提高色彩均勻度，配搭氧化物背板，不論看全彩封面、旅遊指南還是漫畫都能保有極高對比與流暢度。16GB石墨灰版本售價為$289.99美元（折合約$2275港元）。 頂配Colorsoft Signature Edition同樣配備鋁合金機身、32GB儲存空間、自動調光、雙擊翻頁及 Pogo Pin無線充電，售價$319.99美元（折合約$2511港元），提供石墨灰及無花果紅兩色。

Amazon推出專為兒童而設的全新Kindle Kids、Paperwhite Kids與Colorsoft Kids。