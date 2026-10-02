Kindle系列電子書閱讀器大改款！　推出首款實體按鈕遙控配件

Amazon剛發表了全新的Kindle系列電子書閱讀器，由內到外進行全面重構。今代最大亮點在於採用了電子閱讀器首創的「反向堆疊顯示結構」，將螢幕改為完全平整，配合極窄邊框，畫面延伸至機身邊緣，連同繽紛機身顏色亦由正面完美包裹至背面。色彩陣容除了基本的石墨灰外，更加入紫薯紫、高山藍、海絲綠，以及首次登場的無花果紅。
全新Kindle及Kindle鋁合金版即日起於美國、加拿大、英國、日本及澳洲等全球多國開售，Paperwhite與Colorsoft亦正式啟動預購。香港未有行貨，要買只能於Amazon官網入手。
全新6吋及鋁合金版
歷來最輕巧便攜的6吋Kindle正式登場，採用全新平整螢幕與無縫機身設計，開書速度比上一代提升30%，提供16GB儲存空間及長達6周續航力。機身採用回收塑料及100%回收鈷電池製造，定價由$149.99美元（折合約$1177港元）起，備有紫薯紫與石墨灰兩色。
Amazon更首度推出Kindle鋁合金背蓋版本，保持相同的掌上尺寸，但後殼換上質感極佳的80%回收磨砂鋁合金，帶來宛如旗艦平板手感。鋁合金版提升至32GB儲存空間，定價$189.99美元（折合約$1491港元），提供高山藍與海絲綠兩款專屬金屬配色。
全新Kindle Paperwhite
一直最受歡迎的Kindle Paperwhite迎來更輕薄的機身，支援IPX8防水與色溫調節暖光，電池續航力長達12周。螢幕換上全新的氧化物薄膜電晶體背板，成為Paperwhite系列歷來最大、對比度最高的面板，黑白對比極致深邃。16GB石墨灰版本售價為$199.99美元（折合約$1569港元）。
高階的Paperwhite Signature Edition則加碼採用鋁合金金屬後殼、32GB儲存空間、自動調光功能、Pogo Pin磁吸底座充電，以及便利的雙擊畫面翻頁功能，售價為$249.99美元（折合約$1961港元），提供石墨灰及海絲綠兩色選擇。
彩色閱讀新體驗
專為彩色圖書與漫畫而設的Kindle Colorsoft帶來如紙張般自然、不刺眼的彩色顯示效果。其螢幕結合了氮化物LED導光板、微型偏光器與超薄光學鍍膜，大幅減少雜散光並提高色彩均勻度，配搭氧化物背板，不論看全彩封面、旅遊指南還是漫畫都能保有極高對比與流暢度。16GB石墨灰版本售價為$289.99美元（折合約$2275港元）。
頂配Colorsoft Signature Edition同樣配備鋁合金機身、32GB儲存空間、自動調光、雙擊翻頁及 Pogo Pin無線充電，售價$319.99美元（折合約$2511港元），提供石墨灰及無花果紅兩色。
兒童專屬版本
全新Kindle Kids、Paperwhite Kids與Colorsoft Kids亦同步登場。機身附送藝術家設計的童趣保護套，並贈送12個月Amazon Kids+服務，無廣告與社交干擾。兒童版售價由$179.99美元（折合約$1412港元）起。
首推藍牙翻頁器
Amazon今次更針對閱讀發燒友的習慣，推出一系列專用生態配件，包括首款精巧的藍牙翻頁遙控器Kindle Click，方便躲在被窩、跑步機或飛機上隨時翻頁，相容所有新機及2024年後發佈的Kindle。另外還有Page-Turn Cover實體按鈕保護殼，可透過Pogo Pin連接，內建實體翻頁按鍵，專為Paperwhite及Colorsoft的Signature Edition打造；以及為Signature Edition兩款機型提供直立擺放與快捷充電的直立充電底座和多款高質感保護套。