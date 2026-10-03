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科技
出版：2026-Oct-03 11:15
更新：2026-Oct-03 11:15

Samsung Galaxy S27 Ultra屏幕升級　配全新自拍鏡頭

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Samsung Galaxy S27 Ultra 屏幕設計曝光：升級 M16 OLED 兼換新自拍鏡頭

Samsung Galaxy S27 Ultra 屏幕設計曝光：升級 M16 OLED 兼換新自拍鏡頭

知名爆料人Ice Universe近日展示了Samsung Galaxy S27 Ultra的屏幕保護貼諜照，確認這款旗艦機的正前方設計與上一代幾乎完全相同。雖然外觀布局維持不變，但內部將換上全新M16 OLED面板，提升亮度與省電表現，並配備全新的16MP自拍鏡頭。廠方似乎將新一代的設計心思，全數集中於機背的相機模組上。

據目前的情報顯示，Samsung Galaxy S27 Ultra聯同S27 Pro將會配備新一代M16 OLED顯示技術。這款技術早前已於iQOO 16上首發，其面板標榜具備高達10,000 nits的局部峰值亮度，以及2,800 nits的全局峰值亮度。除了亮度獲得提升外，M16面板亦會帶來更佳的能源效益，最高可減少30%耗電量，同時在色彩準確度上有更出色的表現。至於早前引入的Privacy Display防窺顯示技術，亦會繼續在今代保留。

Galaxy S26 Ultra及Galaxy S27 Ultra鏡頭設計比較 Galaxy S27 Ultra 或將捨棄沿用多年 3+2 直排鏡頭設計，改用現時市場主流長方形 DECO 鏡頭組外觀 Galaxy S27 Ultra 或將捨棄沿用多年 3+2 直排鏡頭設計，改用現時市場主流長方形 DECO 鏡頭組外觀 Samsung Galaxy S27 Ultra效果圖流出 鏡頭排列重新設計（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞繼承在 Galaxy S26 Ultra 上提供的防窺螢幕顯示功能（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞大小與前代產品幾乎完全相同（網上效果圖） Samsung Galaxy S27 Ultra 傳聞在主相機模組排列上將會迎來重新設計（網上效果圖）

內置更大容量電池

除了屏幕技術更新，Galaxy S27 Ultra以及S27 Pro將會採用全新的16MP前置相機模組，正式取代Samsung現時沿用的12MP自拍鏡頭。儘管換上了新面板與新相機，屏幕的整體尺寸及形狀依然保持不變。這意味新機會繼續配備與Galaxy S26 Ultra及S25 Ultra相同的6.9 吋1,440 x 3,120解像度屏幕，而屏幕邊框厚度亦預料會維持現有水平。

Ice Universe認為這可能是Samsung歷代Ultra旗艦機型中，正面設計變化最小的一次。考慮到Galaxy S27 Ultra的整體體積與上代極為相近，這次能內置更大容量的電池，主要是受惠於電池能量密度的提升。受此因素影響，手機重量將會由上代的214g微增至215g。整體而言，Samsung顯然將開發重心放在機背全新的相機島組件上，並打算讓機身其他部分的設計大致保持不變。(來源:x.com)

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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