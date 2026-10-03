Samsung Galaxy S27 Ultra屏幕升級　配全新自拍鏡頭

知名爆料人Ice Universe近日展示了Samsung Galaxy S27 Ultra的屏幕保護貼諜照，確認這款旗艦機的正前方設計與上一代幾乎完全相同。雖然外觀布局維持不變，但內部將換上全新M16 OLED面板，提升亮度與省電表現，並配備全新的16MP自拍鏡頭。廠方似乎將新一代的設計心思，全數集中於機背的相機模組上。
據目前的情報顯示，Samsung Galaxy S27 Ultra聯同S27 Pro將會配備新一代M16 OLED顯示技術。這款技術早前已於iQOO 16上首發，其面板標榜具備高達10,000 nits的局部峰值亮度，以及2,800 nits的全局峰值亮度。除了亮度獲得提升外，M16面板亦會帶來更佳的能源效益，最高可減少30%耗電量，同時在色彩準確度上有更出色的表現。至於早前引入的Privacy Display防窺顯示技術，亦會繼續在今代保留。
內置更大容量電池
除了屏幕技術更新，Galaxy S27 Ultra以及S27 Pro將會採用全新的16MP前置相機模組，正式取代Samsung現時沿用的12MP自拍鏡頭。儘管換上了新面板與新相機，屏幕的整體尺寸及形狀依然保持不變。這意味新機會繼續配備與Galaxy S26 Ultra及S25 Ultra相同的6.9 吋1,440 x 3,120解像度屏幕，而屏幕邊框厚度亦預料會維持現有水平。
Ice Universe認為這可能是Samsung歷代Ultra旗艦機型中，正面設計變化最小的一次。考慮到Galaxy S27 Ultra的整體體積與上代極為相近，這次能內置更大容量的電池，主要是受惠於電池能量密度的提升。受此因素影響，手機重量將會由上代的214g微增至215g。整體而言，Samsung顯然將開發重心放在機背全新的相機島組件上，並打算讓機身其他部分的設計大致保持不變。(來源:x.com)
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