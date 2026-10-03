Samsung Galaxy S27 Ultra屏幕升級　配全新自拍鏡頭

知名爆料人Ice Universe近日展示了Samsung Galaxy S27 Ultra的屏幕保護貼諜照，確認這款旗艦機的正前方設計與上一代幾乎完全相同。雖然外觀布局維持不變，但內部將換上全新M16 OLED面板，提升亮度與省電表現，並配備全新的16MP自拍鏡頭。廠方似乎將新一代的設計心思，全數集中於機背的相機模組上。

據目前的情報顯示，Samsung Galaxy S27 Ultra聯同S27 Pro將會配備新一代M16 OLED顯示技術。這款技術早前已於iQOO 16上首發，其面板標榜具備高達10,000 nits的局部峰值亮度，以及2,800 nits的全局峰值亮度。除了亮度獲得提升外，M16面板亦會帶來更佳的能源效益，最高可減少30%耗電量，同時在色彩準確度上有更出色的表現。至於早前引入的Privacy Display防窺顯示技術，亦會繼續在今代保留。