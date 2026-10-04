Samsung推首款夾耳式耳機　Galaxy Buds On具備AI功能

Samsung正式進軍開放式無線耳機市場，推出全新設計的Galaxy Buds On。這款耳機放棄傳統入耳式設計，改用夾耳式結構，讓用家在享受音樂的同時，也能保持對周圍環境的感知。Galaxy Buds On特別針對佩戴舒適度、通話質素以及免提操作加入多項實用功能，迎合不喜歡耳道被封閉的用家需求。

在機身設計上，Galaxy Buds On採用符合人體工學的夾耳式結構，能將壓力均勻分佈在耳朵上，確保運動時依然穩固。Samsung表示經過對不同耳型的研究，針對揚聲器、電池及柔性耳帶的擺位進行了調整。用家只需透過耳機後方的觸控區域，就能直接控制音樂播放及通話。音效方面，耳機配備 TwinBoost 揚聲器以加強低頻輸出，並設有自動音量調整功能，能根據周圍環境自動調節音量。為減少開放式耳機常見的漏音問題，Samsung亦加入了音頻防漏系統。硬件上搭載Qualcomm的Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform及Class-D放大器，單次充電可提供長達9.5小時音樂播放。