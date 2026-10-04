HONOR推遲至明年1月發表　首款橫向摺機料成核心產品

市場傳出HONOR首款橫向折疊屏手機的發布時間有所調整。據微博爆料指出，新機將由原本預計的今年底延後至明年1月推出。新機不僅傳出擁有完善的專屬配件生態系，更據報搭載Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片、2億像素主鏡頭以及超過 7,000mAh的大容量電池。

關於HONOR研發橫向折疊屏手機的傳聞已流傳一段時間。早前市場普遍預期這款新機將於今年底前正式登場，不過根據微博著名爆料者的最新消息指出，該發佈計劃將稍微推遲，改為於明年1月正式發表。