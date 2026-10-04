HONOR推遲至明年1月發表　首款橫向摺機料成核心產品

市場傳出HONOR首款橫向折疊屏手機的發布時間有所調整。據微博爆料指出，新機將由原本預計的今年底延後至明年1月推出。新機不僅傳出擁有完善的專屬配件生態系，更據報搭載Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片、2億像素主鏡頭以及超過 7,000mAh的大容量電池。
關於HONOR研發橫向折疊屏手機的傳聞已流傳一段時間。早前市場普遍預期這款新機將於今年底前正式登場，不過根據微博著名爆料者的最新消息指出，該發佈計劃將稍微推遲，改為於明年1月正式發表。
內建大容量電池
消息同時提及，HONOR為這款橫向折疊屏手機準備了極為豐富的配件生態系。這項策略顯示品牌並非將此產品視為單次的試水溫作品，而是打算將其定位為產品線中的核心成員，提供更完整的擴充功能與使用體驗。
硬件配置方面，綜合先前流出的資料，新機預計採用7.6吋主折疊螢幕配搭5.5吋外螢幕，核心效能由Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片提供支援。拍攝系統則配備2億像素主鏡頭及潛望式長焦鏡頭，大幅提升影像拍攝的靈活性。此外，新機在電量方面亦有顯著升級，據傳將內建超過7,000mAh的大容量電池。隨着發表日期臨近，相關產品的實際定價與各地市場發售細節預計將於明年1月的發表會上正式公布。
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