熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
科技
出版：2026-Oct-04 14:45
更新：2026-Oct-04 14:45

HONOR推遲至明年1月發表　首款橫向摺機料成核心產品

分享：
推遲至明年 1 月發表！HONOR 首款橫向折疊屏傳配 2 億像素鏡頭與 7,000mAh 大電池

推遲至明年 1 月發表！HONOR 首款橫向折疊屏傳配 2 億像素鏡頭與 7,000mAh 大電池

市場傳出HONOR首款橫向折疊屏手機的發布時間有所調整。據微博爆料指出，新機將由原本預計的今年底延後至明年1月推出。新機不僅傳出擁有完善的專屬配件生態系，更據報搭載Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片、2億像素主鏡頭以及超過 7,000mAh的大容量電池。

關於HONOR研發橫向折疊屏手機的傳聞已流傳一段時間。早前市場普遍預期這款新機將於今年底前正式登場，不過根據微博著名爆料者的最新消息指出，該發佈計劃將稍微推遲，改為於明年1月正式發表。

推遲至明年 1 月發表！HONOR 首款橫向折疊屏傳配 2 億像素鏡頭與 7,000mAh 大電池

推遲至明年 1 月發表！HONOR 首款橫向折疊屏傳配 2 億像素鏡頭與 7,000mAh 大電池

內建大容量電池

消息同時提及，HONOR為這款橫向折疊屏手機準備了極為豐富的配件生態系。這項策略顯示品牌並非將此產品視為單次的試水溫作品，而是打算將其定位為產品線中的核心成員，提供更完整的擴充功能與使用體驗。

硬件配置方面，綜合先前流出的資料，新機預計採用7.6吋主折疊螢幕配搭5.5吋外螢幕，核心效能由Snapdragon 8 Elite Gen 6晶片提供支援。拍攝系統則配備2億像素主鏡頭及潛望式長焦鏡頭，大幅提升影像拍攝的靈活性。此外，新機在電量方面亦有顯著升級，據傳將內建超過7,000mAh的大容量電池。隨着發表日期臨近，相關產品的實際定價與各地市場發售細節預計將於明年1月的發表會上正式公布。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

玩手機姿勢｜在家中可以放置在手機架，能夠調校高度的最好。 玩手機姿勢｜外出沒有枱面時，可將一手橫置胸前，以墊高拿手機的手的上臂，便可升高手機而不感疲累。 玩手機姿勢｜雙手輪流用手機，可以減低手指問題，也可訓練非慣用手的靈活性。 玩手機姿勢｜善用語音輸入法，可減低輸入文字的需要，減輕手指的負擔。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務