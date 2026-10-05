Apple全新OLED版MacBook Pro傳大幅減輕　可能於這時發布？

Apple傳出將於下月底發表全新設計的MacBook Pro，首度導入Tandem OLED螢幕與觸控功能，並透過內部零件微型化實現顯著輕量化，徹底打破過往高效能機型的笨重印象。

內部重構大幅減重

根據彭博記者Mark Gurman於最新一期《Power On》通訊透露，Apple預計最快於11月底前推出全新設計的MacBook Pro。這款新機將是首款配備Tandem OLED螢幕與觸控功能的MacBook，並透過重新設計內部結構，使機身重量獲得顯著減輕。

據報道，新款MacBook Pro的內部進行了重新工程設計，透過將零件微型化並重新排列內部組件，大幅提升攜帶方便度。雖然報導未明確指出具體的減重幅度，但以現時16吋MacBook Pro重達2.2kg、而15吋MacBook Air為1.5kg作對比，任何實質的重量減幅均會非常明顯。