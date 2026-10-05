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科技
出版：2026-Oct-05 11:00
更新：2026-Oct-05 11:00

Apple全新OLED版MacBook Pro傳大幅減輕　可能於這時發布？

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OLED版MacBook Pro有傳將於今年11月發布，重量更加輕巧。（圖為M5 MacBook Pro）

OLED版MacBook Pro有傳將於今年11月發布，重量更加輕巧。（圖為M5 MacBook Pro）

Apple傳出將於下月底發表全新設計的MacBook Pro，首度導入Tandem OLED螢幕與觸控功能，並透過內部零件微型化實現顯著輕量化，徹底打破過往高效能機型的笨重印象。

MacBook Pro將會更加輕巧，亦加入更多功能包括動態島。

MacBook Pro將會更加輕巧，亦加入更多功能包括動態島。

內部重構大幅減重

根據彭博記者Mark Gurman於最新一期《Power On》通訊透露，Apple預計最快於11月底前推出全新設計的MacBook Pro。這款新機將是首款配備Tandem OLED螢幕與觸控功能的MacBook，並透過重新設計內部結構，使機身重量獲得顯著減輕。

據報道，新款MacBook Pro的內部進行了重新工程設計，透過將零件微型化並重新排列內部組件，大幅提升攜帶方便度。雖然報導未明確指出具體的減重幅度，但以現時16吋MacBook Pro重達2.2kg、而15吋MacBook Air為1.5kg作對比，任何實質的重量減幅均會非常明顯。

OLED版MacBook Pro將搭載M5 Pro與M5 Max晶片。（圖為M5 MacBook Pro）

OLED版MacBook Pro將搭載M5 Pro與M5 Max晶片。（圖為M5 MacBook Pro）

首搭觸控與M5晶片

除了先前傳出機身更薄外，新款MacBook Pro還確認加入動態島、觸控螢幕及Tandem OLED技術。效能方面，新機將搭載M5 Pro與M5 Max晶片；報道還指出，Apple選擇跳過M6系列的高階處理器部分，轉為加速推出M7晶片。

為支援觸控操作與動態島功能，Apple將於系統更新中作出相應調整，配合macOS 27.2推出的 macOS Golden Gate將提供相關支援，這批全新設計的MacBook Pro預計會在11月底前正式發布。

資料來源：9to5mac

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