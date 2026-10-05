Google Gemini調整模型存取權限　免費用戶與AI Plus訂閱者受限

Google Gemini宣布實施最新模型存取限制，免費用戶自10月9日起將無法存取Pro與Flash模型，甚至連付費的AI Plus訂閱者也無一倖免被取消Pro權限，僅限高階訂閱者享有的Deep Think機能。

免費用戶存取權限縮減

Google繼今年5月實施基於運算資源的使用限制後，最新更新的支援文件顯示，官方將進一步限制免費用戶及AI Plus訂閱者可存取的Gemini AI模型，以劃分不同付費層級的功能權限。根據Google更新的支援文件，未訂閱任何Google AI計劃的Gemini應用程式免費用戶，未來將僅能使用3.5 Flash-Lite模型，自10月9日起，免費用戶將無法再存取3.6 Flash及3.1 Pro模型。

月費為$38的AI Plus訂閱用戶，其可使用的模型亦限制為Flash-Lite與Flash，同樣無法再存取Pro模型。Google表示，該類用戶將會收到電郵通知，說明相關變動的具體生效日期。