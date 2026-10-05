OPPO Find X10受晶片成本影響　歐洲價傳暴漲達60%

受AI數據中心對記憶體與儲存晶片需求持續高企影響，相關零件價格較以往大幅上升，連帶流動裝置製造成本亦面臨上漲壓力。最新消息指出，OPPO新一代旗艦手機Find X10以及Find X10 Pro Max於歐洲市場的流出售價大幅向上調整。據網絡曝光資料顯示，OPPO Find X10將提供256GB與512GB兩種儲存容量版本，歐洲定價分別為€1,399（約11,960港元）與 €1,599（約13,670港元）；至於高端定位的Find X10 Pro Max則僅提供512GB單一版本，預計售價達 €1,799（約15,380港元）。

受人工智能數據中心需求帶動，記憶體與儲存晶片成本持續上升。最新流出的市場消息顯示，OPPO旗艦新機Find X10與Find X10 Pro Max於歐洲市場的售價或將大幅上調，其中Find X10同容量版本售價相比上代增幅接近六成。

價格資訊仍屬市場傳聞

若將本次曝光的價格與上一代機型進行對比，定價調升幅度相當顯著。去年於歐洲市場推出的Find X9 512GB版本發售價為€999（約8,540港元），而Find X9 Pro 512GB版本售價則為€1,299（約11,100港元）。以相同512GB儲存空間作基準，Find X10的售價增幅達到接近60%，而Find X10 Pro Max相較於前代Find X9 Pro亦有約38%的價格調升。

目前曝光的價格資訊仍屬市場傳聞，OPPO官方尚未確定Find X10系列於歐洲市場的正式發布日期與最終建議零售價。不過，品牌近期已於英國市場率先開啟盲訂活動，預訂用戶可獲得相應贈品與部分折扣優惠。(來源:ytechb)