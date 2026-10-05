Logitech G PRO旗艦電競裝備開箱實測　桃紅鍵盤滑鼠專業打機體驗

Logitech G PRO旗艦系列電競鍵盤、滑鼠及耳機帶來一套鮮艷桃紅配色。

Logitech G最新於「Logitech G PLAY 2026」盛事發布了一系列電競配備，當中專為職業及硬核玩家而設的PRO旗艦系列無疑是最受矚目的焦點，四大新品包括PRO X2 RAPID磁軸類比有線電競鍵盤、PRO X3 SUPERSTRIKE無線類比電競滑鼠、PRO X3 LIGHTSPEED電競耳機，以及PRO X CONTROL針織電競滑鼠墊，Shocking Pink桃紅超級搶眼，即實試這套頂級裝備是否物有所值！

新增OLED顯示螢幕 PRO X2 RAPID磁軸類比有線電競鍵盤，搭載原廠預潤KS-20 POM類比磁軸，支援0.1至4mm觸發距離設定，更可作0.05mm微調。結合Rapid Trigger快速觸發與SOCD按鍵觸發優先順序設定，配合8kHz的極速掃描與回報率，在FPS遊戲中急停變向反應極快，設定按鍵優先順序更可減低輸入衝突，射擊遊戲的閃身探頭動作更加精準。 6層客製化聲學消音結構，敲擊手感與聲音表現均屬頂級，鋁合金底盤達1075g，厚重扎實不要移動。試玩打字遊戲安靜爽快，扎實手感配Thocky聲響一流。今代特別內建小型OLED顯示螢幕設計，無需每次開啟G HUB即可直接切換設定，使用更加方便，值得一讚。只有87鍵一款配置，提供黑、白及桃紅3色，建議零售價為$1799，有齊矽膠手托、備用鍵帽等配件。

頂配電競滑鼠 由職業選手參與研發的PRO X3 SUPERSTRIKE無線類比電競滑鼠，維持一貫輕巧好手感，比前代更輕了2g，只重59g。感應器升級至頂規HERO 2，提供高達48000 DPI的像素級追蹤精準度，全新進階NxLOGI旗艦晶片組提升觸覺感應觸發系統 (HITS)，而且可深度自訂10段觸發點、Rapid Trigger快速重置等，甚至按鍵觸感等，左右鍵獨立調校，更有專業玩家預設，玩射擊遊戲甩槍急停反應更加靈敏。 今代手感更加平衡，而且功耗控制有顯著進步，電池續航力由上一代的90小時躍升50%至135小時，長時間遊玩不用充電。產品推出黑及桃紅兩色，售價$1799。

高質感滑鼠墊 配合PRO X CONTROL針織電競滑鼠墊，全方向針織表面配合6mm的SlimFlex泡棉，專為低DPI遊戲而度，操控滑鼠時滑順靈敏，提供了優異阻尼控場感與支撐力，能發揮PRO X3 SUPERSTRIK滑鼠的HERO 2感應器的像素級精準追蹤，急停定位十分精準。超寬闊400 x 460mm尺寸，質感極佳，底部防滑紋理亦確保不滑動干擾，售價$499。

清晰迫真音效 在音效表現方面，PRO X3 LIGHTSPEED電競耳機帶來了極佳的聽音辨位體驗。耳機採用 50mm PRO-G石墨烯單體，提供空間音效及降低音訊失真，遊戲中的腳步聲與環境細節極為清晰，同時帶來立體迫真的音效，沉浸度大增。搭配全頻寬48kHz/16bit全指向咪高峰，帶來錄音室級音質，亦能透過G HUB進行BLUE VO!CE設定、10段EQ調校並套用職業選手預設。 設計採用透氣打孔仿皮革頭帶與記憶海綿耳墊，重量適中佩戴亦算舒適，附設多一對更柔軟的記憶泡棉絲絨耳墊可供替換。今代續航力較前代提升40%，最高可達70小時，可作有線、藍牙或LIGHTSPEED無線轉接。耳機推出黑、白及桃紅3色，售價為$1899，可惜未具備主動降噪功能，否則更為完美。