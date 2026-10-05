FUJIFILM instax Pal 2潮玩掌上迷你相機　復古吸睛造型畫質倍升！

FUJIFILM推出全新玩具掌上相機instax Pal 2。

近來迷你尺寸的玩具數碼相機大熱，富士FUJIFILM推出全新一代掌上型數碼相機instax Pal 2，外型變得相當復古，在操作手感、相片畫質及App智能玩法方面帶來全面升級。另外亦同步推出寬幅智能手機打印機instax Link WIDE 2，為潮人街拍與記錄生活的必備隨身配件。

模擬菲林相質感 早前Kodak Charmera掀起一陣玩具相機熱潮，FUJIFILM亦推出全新instax Pal 2 掌上相機，延續上一代輕巧隨身的基因，不過造型大改良，並加入大量改良玩法。一改以往圓碌碌設計，以舊式傳統相機為靈感，機頂特別加入液晶顯示屏，按下快門後能即時檢視作品，擺脫以往盲拍的繁複。 機身增設實體取景器、控制轉盤與復古撥桿，配上壓花防滑紋理與高級半啞光塗層，手感細緻之餘亦兼具時尚穿搭質感。感光元件方面搭載1/3.06 吋影像感應器，升級至1000萬有效像素，畫質較上代翻倍。內置記憶體更可存放高達100張相片，同時亦可插入microSD卡擴充容量，配合USB Type-C傳輸介面，最快僅需0.7秒即可將相片傳送到手機。

多款濾鏡＋動畫效果 在玩法方面，instax Pal 2提供了Modern、Y2K及Vintage等5大主題共30種濾鏡效果，可隨時透過機身轉盤靈活切換。最特別的是新加入的Flipbook翻頁動畫功能，只要撥動機頂撥桿或長按快門，相機能連續拍攝最多十張相片並自動合成立體動畫，更能將其轉化為二維碼列印在相紙上，隨時掃描重溫動態時刻。 拍攝支援4種構圖格式可供選擇，包括帶有instax經典邊框的mini、SQUARE、WIDE以及無邊框格式，打印時只需透過instax Link系列智能手機打印機，或instax Evo及instax LiPlay系列混合式即影即有相機，即可選擇兼容格式印出實體相片。

instax Pal 2掌上相機現已開售，提供黑及白兩色，售價為$1280，隨機附送多功能手腕帶與角度調整支架，方便用家進行自拍或擺放拍攝。