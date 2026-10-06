iOS新功能｜iOS 27.2開發者Beta測試版　健康App改版、Siri AI增支援語言

Apple推出iOS 27.2第三個開發者Beta版，罕見打破先發布iOS 27.1的常態順序，同時重構「健康」App並升級Siri AI語言支援。這項異常的版本發布順序，背後隱藏著Apple為保護10月23日發售的iPhone Duo未公開功能的秘密布局，正式版推出時程更引發關注。

全新Beta測試版

Apple向開發者發布了即將推出的iOS 27.2第三個Beta測試版，距離上一版本的iOS 27.2 Beta 2 相隔兩週，同時Apple亦同步釋出了全新的iPadOS 27.2 Beta測試版供開發人員測試。已註冊的 Apple 開發者只需進入設定>一般>軟件更新，並選擇iOS 27 Developer Beta即可下載更新。

健康App與Siri升級

iOS 27.2帶來了重構設計的健康App，並加入全新的洞察與長壽分頁，本次更新亦包含為Siri AI 加入更多全新語言支援，包括法文、日文、韓文、葡萄牙文及西班牙文。另外亦新增多項新功能，如群組FaceTime增設雙鏡頭拍攝模式，提升視訊通話體驗。