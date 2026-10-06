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科技
出版：2026-Oct-06 13:00
更新：2026-Oct-06 13:00

Sony Store K11 MUSEA專門店重開　官方潮物登場＋耳機x咖啡體驗

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Sony位於尖沙咀K11 MUSEA專門店重開，帶來開業優惠及新體驗。

Sony位於尖沙咀K11 MUSEA專門店重開，帶來開業優惠及新體驗。

Sony香港推出首個「Sony's Official Goods」官方商品系列，將品牌的經典音樂傳承與復古設計元素注入日常生活時尚之中。位於尖沙咀K11 MUSEA的Sony Store專門店亦以全新面貌盛大重開，店內除了展示最新影音產品外，更首度增設專屬咖啡體驗及限定AI機械狗互動專區，更推出開業優惠，Sony粉絲絕對要朝聖！

「Sony's Official Goods」服飾系列首度亮相。 Sony帆布袋有兩款設計，售價$99。 Sony短袖T-Shirt有2款設計及3個尺碼，售價$299。 Sony長袖T-Shirt只有白色，售價$319。

首推官方周邊

今次首度亮相的「Sony's Official Goods」系列，設計靈感源自Sony經典的唱片、卡式錄音帶及 Walkman等標誌性產品。整個周邊系列涵蓋多款潮流服飾與隨身配件，包括長短袖T-Shirt以及極具復古玩味的帆布袋和匙扣，售價由$49至$319不等，將傳奇音訊歷史完美轉化為可穿戴的街頭時尚。目前該系列已於尖沙咀、銅鑼灣、旺角專門店及官方網店同步開售。

Sony Store尖沙咀K11 MUSEA專門店重新開幕。 Sony Store可體驗品牌不同耳機及其他產品。 Sony Store亦能試玩各款相機及鏡頭。

新店升級體驗

至於全新升級的尖沙咀K11 MUSEA專門店亦亮點十足，特別推出了預約制的「1對1專屬耳機x智能手沖咖啡體驗」。顧客可以在舒適的專屬空間內品嚐精緻的智能手沖咖啡，同時配搭Sony最新的高質素耳機與音響配備細味音樂。

Sony更特地從日本引進自家研發的AI機械狗aibo，店內於10月1日至20日期間設有專屬互動區，讓用家可以近距離體驗aibo如真實幼犬般走動、回應指令甚至撒嬌的靈動情感。

為慶祝尖沙咀專門店重新開幕，Sony由即日起至11月1日期間推出開幕限定購物優惠，只要在尖沙咀專門店單次消費滿$2000，即可獲贈$100現金券一張。不論是想親身試聽試拍最新科技產品、與aibo互動，還是選購充滿懷舊情懷的官方潮物，都不妨把握機會到場探索。

Sony Store尖沙咀專門店
地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓403A鋪
營業時間：11am-9pm

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