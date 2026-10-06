Sony Store K11 MUSEA專門店重開　官方潮物登場＋耳機x咖啡體驗

Sony香港推出首個「Sony's Official Goods」官方商品系列，將品牌的經典音樂傳承與復古設計元素注入日常生活時尚之中。位於尖沙咀K11 MUSEA的Sony Store專門店亦以全新面貌盛大重開，店內除了展示最新影音產品外，更首度增設專屬咖啡體驗及限定AI機械狗互動專區，更推出開業優惠，Sony粉絲絕對要朝聖！

今次首度亮相的「Sony's Official Goods」系列，設計靈感源自Sony經典的唱片、卡式錄音帶及 Walkman等標誌性產品。整個周邊系列涵蓋多款潮流服飾與隨身配件，包括長短袖T-Shirt以及極具復古玩味的帆布袋和匙扣，售價由$49至$319不等，將傳奇音訊歷史完美轉化為可穿戴的街頭時尚。目前該系列已於尖沙咀、銅鑼灣、旺角專門店及官方網店同步開售。

新店升級體驗

至於全新升級的尖沙咀K11 MUSEA專門店亦亮點十足，特別推出了預約制的「1對1專屬耳機x智能手沖咖啡體驗」。顧客可以在舒適的專屬空間內品嚐精緻的智能手沖咖啡，同時配搭Sony最新的高質素耳機與音響配備細味音樂。

Sony更特地從日本引進自家研發的AI機械狗aibo，店內於10月1日至20日期間設有專屬互動區，讓用家可以近距離體驗aibo如真實幼犬般走動、回應指令甚至撒嬌的靈動情感。

為慶祝尖沙咀專門店重新開幕，Sony由即日起至11月1日期間推出開幕限定購物優惠，只要在尖沙咀專門店單次消費滿$2000，即可獲贈$100現金券一張。不論是想親身試聽試拍最新科技產品、與aibo互動，還是選購充滿懷舊情懷的官方潮物，都不妨把握機會到場探索。