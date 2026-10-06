RedMagic 12 Pro+晶片創Geekbench 7新高 10月15日正式發布

RedMagic 12 Pro+ 將於10月15日發表，新手機規格已率先於 Geekbench 7 跑分資料庫中曝光。據最新數據顯示，其搭載的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，成功創下目前為止該晶片的最高跑分紀錄，更超越了同期曝光的 Xiaomi 及 OnePlus 旗艦手機。憑藉專為電競而設的散熱系統，新機將處理器效能推至極限。官方已確認將於 10 月 15 日正式舉行發布會公布詳情資料。
據 Geekbench 7 資料庫顯示，一款型號為 Nubia NX819J 的裝置（預計為 RedMagic 12 Pro+），在單核測試中獲得 3,677 分，而多核測試則高達 12,679 分。這個成績不僅高於 Qualcomm 官方宣稱的基準水平（單核約 3,600 分，多核介乎 12,300 至 12,500 分），亦超越了早前曝光的對手。對比上個月 Xiaomi 18 Pro Max 的 3,582 分及 12,247 分，以及 OnePlus 16 的 3,492 分及 11,950 分，RedMagic 12 Pro+ 在單核與多核表現上分別有大約 1% 及 2% 至 3% 的優勢。由於測試機屬工程機階段，實際零售版本的效能表現可能會有差異。
添全新散熱技術
作為主打電競市場的手機品牌，RedMagic 歷代產品均相當重視硬件散熱。廠方早前已經預告 RedMagic 12 Pro+ 會加入全新的散熱技術，相信這是本次跑分能夠領先同級對手的關鍵。更佳的散熱管理有助處理器長時間維持在高時脈運行，因此這個跑分成績可能已非常接近 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 的效能上限，而非市面上所有採用該晶片手機的平均表現。除了 RedMagic 之外，市場上預計還會有多款新機將陸續配備這款旗艦處理器。
重量較上代更輕
RedMagic 已落實將於10月15日下午2時30分在內地舉行新機發布會。官方早前透露，RedMagic 12 Pro+ 將會採用更輕、更薄、更窄且更圓潤的機身設計，屏幕邊框由上一代的 1.25mm 進一步縮減至 0.96mm，並會繼續沿用屏下前置鏡頭技術。在硬件配置方面，市場傳聞新機可能內建高達 8,400 mAh 大容量電池，並支援 120W 有線及 80W 無線快充。有關最終的硬體規格與實際定價，有待官方在發布會上正式交代。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載