RedMagic 12 Pro+晶片創Geekbench 7新高 10月15日正式發布

RedMagic 12 Pro+ 將於10月15日發表，新手機規格已率先於 Geekbench 7 跑分資料庫中曝光。據最新數據顯示，其搭載的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器，成功創下目前為止該晶片的最高跑分紀錄，更超越了同期曝光的 Xiaomi 及 OnePlus 旗艦手機。憑藉專為電競而設的散熱系統，新機將處理器效能推至極限。官方已確認將於 10 月 15 日正式舉行發布會公布詳情資料。

據 Geekbench 7 資料庫顯示，一款型號為 Nubia NX819J 的裝置（預計為 RedMagic 12 Pro+），在單核測試中獲得 3,677 分，而多核測試則高達 12,679 分。這個成績不僅高於 Qualcomm 官方宣稱的基準水平（單核約 3,600 分，多核介乎 12,300 至 12,500 分），亦超越了早前曝光的對手。對比上個月 Xiaomi 18 Pro Max 的 3,582 分及 12,247 分，以及 OnePlus 16 的 3,492 分及 11,950 分，RedMagic 12 Pro+ 在單核與多核表現上分別有大約 1% 及 2% 至 3% 的優勢。由於測試機屬工程機階段，實際零售版本的效能表現可能會有差異。