POCO C95 Pro/ POCO X8中階手機推介　$1299起配備7500mAh超大電池

POCO推出兩款抵玩中階手機C95 Pro及X8，售價由千多元起跳。

主打高性價比與強勁效能的POCO，推出全新POCO X8及POCO C95 Pro兩款中階手機，兩款新作均針對現代用戶對長續航力及娛樂體驗的龐大需求，配備超大容量電池、廣闊的護眼顯示屏以及升級的耐用設計，帶來全天候不間斷的影音及遊戲體驗，卻只是三千元有找的售價。

入門娛樂之選

POCO C95 Pro機身配備7500mAh 大容量電池，可提供超過兩日的日常使用，長達91小時的音樂播放。支援45W快充技術，僅需充電35分鐘即可滿足全日電量需求，並具備反向充電功能。螢幕採用6.9吋120Hz高刷新率顯示屏，配合開孔設計與三重TÜV Rheinland護眼認證，瀏覽社交媒體還是觀看串流影片都順暢兼護眼。

機身結合機背金屬飾條與大圓角邊框，並擁有IP64防塵防水與Corning Gorilla Glass 7i防護能力，搭載MediaTek Helio G91-Ultra處理器，可透過記憶體擴展功能達至16GB RAM，配合5000萬像素AI雙鏡頭系統，可進行日常多工處理與基本記錄生活。