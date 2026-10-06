POCO C95 Pro/ POCO X8中階手機推介　$1299起配備7500mAh超大電池

主打高性價比與強勁效能的POCO，推出全新POCO X8及POCO C95 Pro兩款中階手機，兩款新作均針對現代用戶對長續航力及娛樂體驗的龐大需求，配備超大容量電池、廣闊的護眼顯示屏以及升級的耐用設計，帶來全天候不間斷的影音及遊戲體驗，卻只是三千元有找的售價。
入門娛樂之選
POCO C95 Pro機身配備7500mAh 大容量電池，可提供超過兩日的日常使用，長達91小時的音樂播放。支援45W快充技術，僅需充電35分鐘即可滿足全日電量需求，並具備反向充電功能。螢幕採用6.9吋120Hz高刷新率顯示屏，配合開孔設計與三重TÜV Rheinland護眼認證，瀏覽社交媒體還是觀看串流影片都順暢兼護眼。
機身結合機背金屬飾條與大圓角邊框，並擁有IP64防塵防水與Corning Gorilla Glass 7i防護能力，搭載MediaTek Helio G91-Ultra處理器，可透過記憶體擴展功能達至16GB RAM，配合5000萬像素AI雙鏡頭系統，可進行日常多工處理與基本記錄生活。
POCO C95 Pro提供深邃藍、採用堅韌PU溫暖質感的橡木綠，以及經典低調奢華的黑色3款配色。設有兩款配置，6GB+128GB售價$1299、8GB+256GB售價$1499，小米官網 獨家發售，市面上已少見千多元售價，性價比相當高。
8340mAh超長續航
POCO X8作為系列中的重點機型，POCO X8規格更佳，首先續航力更高，內置高達8340mAh的超大矽碳電池，容量較上一代大幅提升逾六成，單次充電便能提供超過兩日的續航表現。電池採用高達13%矽含量，即使經歷多達1600次充電循環後仍可保持八成或以上容量，並取得TÜV SÜD五星電池效能認證。搭配67W HyperCharge快充以及22.5W有線反向充電功能，隨時化身行動電源支援其他裝置。
螢幕方面，X8配備6.83吋1.5K超高亮度顯示屏，峰值亮度高達3500nits，並獲得TÜV Rheinland護眼認證。採用高強度Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，大幅提升抗摔及抗刮防護。具備IP66與IP68雙重防塵防水等級，更首度加入全新的水下相機模式。
X8搭載4nm製程的Snapdragon 6s Gen 4處理器與Adreno GPU，預載Xiaomi HyperOS 3系統，內置Google Gemini AI助理及無網通訊功能。搭配5000萬像素OIS光學防手震主鏡頭與多款AI相片編輯工具，讓影像創作更為豐富。提供白色、黑色及橙色3款配色，8GB+256GB售價$2499，於小米官網及豐澤網店有售。