Samsung Galaxy S27 Ultra新增淺粉紅色 料官方網店推出限定顏色

隨著發布時間越來越接近，關於 Samsung 新一代旗艦級手機 Galaxy S27 Ultra 的消息亦開始浮面。近期著名爆料人 Ice Universe 透露了新機的四款基礎顏色，當中除了常見的黑白色，更罕有地加入了淺粉紅色。據悉這款新機將會迎來重新設計的機背鏡頭模組與更大容量電池，並配備最新的 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 處理器!

早前已經有疑似 Galaxy S27 Ultra 黑色的 CAD 效果圖流出，讓外界一窺其全新機背相機外觀設計。近日知名數碼博主 Ice Universe 進一步爆料，指出該機將會提供黑色、藍色、淺粉紅以及白色四種基本顏色供買家選擇。除此之外，消息指廠方亦會保留類似上代出現過的特別版紫色。回顧上一代的 Galaxy S26 Ultra，顏色選擇分別為黑色、紫鈷色、粉金色、天藍色、銀影色及白色。相較之下，即將推出的新一代旗艦除了保留大眾喜愛的百搭色系，新增的淺粉紅相信會吸引到不少喜歡清新風格的用家。