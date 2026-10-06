AirPods 5耳機開箱實測　飛機實試降噪表現！

Apple全新開放式耳機AirPods 5，今代搭配業界頂尖的「主動消噪」技術，跟Apple Watch Series 12一樣，似乎只是換代更新，外觀沒有大改，規格及功能卻帶來改進。開箱實際使用了兩個星期，實測這款千多元的抵玩耳機，是否值得舊用戶升級？

飛機降噪效果佳

對於無法接受入耳式耳塞壓迫感、卻又極度渴望降噪功能的果粉來說，AirPods 5耳機絕對是恩物。將AirPods 5與上一代 AirPods 4比較，雖然設計未有改變，官方稱主動降噪效果提升高達50%，解決開放式降噪效果單薄的弱點；而旗艦級入耳式的AirPods Pro 3則有入耳式矽膠耳塞的物理密閉優勢，降噪表現仍是最佳，而且亦有獨家心率監測及聽力測試功能。

實際在飛機上使用，如果使用AirPods Pro 3，飛機引擎噪音由72分貝直降至45分貝，幾乎達至靜音一般室內效果；AirPods 5則為58分貝，雖然數字不及前者，不過優勢時佩戴舒適得多，耳內完全沒有壓迫感，效果令人滿意。今代更可在消噪與通透模式中進行微調，更多自訂功能亦令耳機更個人化。