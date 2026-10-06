AirPods 5耳機開箱實測　飛機實試降噪表現！

Apple全新開放式耳機AirPods 5，今代搭配業界頂尖的「主動消噪」技術，跟Apple Watch Series 12一樣，似乎只是換代更新，外觀沒有大改，規格及功能卻帶來改進。開箱實際使用了兩個星期，實測這款千多元的抵玩耳機，是否值得舊用戶升級？
飛機降噪效果佳
對於無法接受入耳式耳塞壓迫感、卻又極度渴望降噪功能的果粉來說，AirPods 5耳機絕對是恩物。將AirPods 5與上一代 AirPods 4比較，雖然設計未有改變，官方稱主動降噪效果提升高達50%，解決開放式降噪效果單薄的弱點；而旗艦級入耳式的AirPods Pro 3則有入耳式矽膠耳塞的物理密閉優勢，降噪表現仍是最佳，而且亦有獨家心率監測及聽力測試功能。
實際在飛機上使用，如果使用AirPods Pro 3，飛機引擎噪音由72分貝直降至45分貝，幾乎達至靜音一般室內效果；AirPods 5則為58分貝，雖然數字不及前者，不過優勢時佩戴舒適得多，耳內完全沒有壓迫感，效果令人滿意。今代更可在消噪與通透模式中進行微調，更多自訂功能亦令耳機更個人化。
通透自然音質
音質方面，AirPods 5承襲了AirPods Pro 3的設計，採用全新的多氣孔聲學架構，音質亦接近旗艦款，高中低頻亦清晰平衡，不期望有重低音，勝在聽感舒服大眾化。結合新一代「適應性EQ」與更先進的運算音訊演算法，個人化空間音訊的包圍感與細節呈現更加立體自然。而且在iOS 27中，可以自行調校適合個人口味的EQ，聽歌體驗比以往更好。
AirPods 5功能性向來是強項，除了頭部動作回應Siri，結合Apple Intelligence可使用「即時翻譯」功能，只需下載語言套件後雙按耳筒柄，即可進行跨語言對話或收聽外語節目，不過留意AI 核心功能必須依賴支援Apple Intelligence，且運行最新操作系統的裝置，搭配舊款iPhone使用，功能體驗會有些許受限。
今代續航力亦有升級，無線充電盒版本開啟ANC下單次播放時間提升至5小時，比上一代多出1小時，配合充電盒總聆聽時間長達22小時。充電盒並支援Apple Watch充電器、Qi無線充電與USB-C。無線充電盒版本首度在開放式耳機柄上導入「力度感應器」，可支援音量輕掃控制，向上或向下輕掃耳筒柄即可直接調整音量。AirPods 5仍然很值得iPhone用家入手，而且極力推薦買$1249的無線充電盒版本，就不要慳少少選擇$1099的標準版了。